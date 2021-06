Fondazione Pia Pozzoli, nuovo incontro al centro Il Samaritano con “Progetto di Vita”

Giovedì 17 giugno, alle 17, presso il centro Il Samaritano di via Giordani 12, si terrà l’incontro dedicato a “Progetto di vita”, approfondimento sulla legge 328/2000.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Pia Pozzoli, Piacenza in Blu, e Angsa con il patrocinio di Confad (coordinamento nazionale famiglie con disabilità) , vedrà la partecipazione dell’avvocato Laura Andrao, ed è rivolta a famiglie e coordinatori di cooperative.

L’incontro si terrà in presenza, fino al raggiungimento della massima capienza disponibile, oppure in remoto tramite un link che verrà inviato la mattina stessa. Per maggiori informazioni 347/8457808.

Cos’è la legge 328/2000

La Legge 328/2000 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” è la legge per l’assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Scopo principale della legge è, oltre, la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all’interno del proprio nucleo familiare.

La qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle disabilità, il disagio personale e familiare e il diritto alle prestazioni sono gli obiettivi della 328. Per la prima volta, altresì, viene istituito un fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti. Dal titolo si può osservare che si tratta di una legge quadro, pertanto la relativa applicazione è delegata all’emanazione di decreti da parte del governo, ministeri, regioni, ecc.