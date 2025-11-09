Controlli nei locali in occasione del sabato sera, sanzioni per oltre 2500 euro e droga sequestrata

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana e per la prevenzione e repressione dei reati predatori ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina.

Controlli negli esercizi commerciali

In particolare, personale della Questura con il Comando Provinciale dei Carabinieri, e l’unità cinofila della Guardia di Finanza, oltre a personale della Polizia Locale, ( per un totale di 11 pattuglie impiegate) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele, estendendoli in maniera capillare anche nelle zone di Via Veneto e Via IV Novembre, nonché nelle vicine Via Colombo e Viale Dante.

Sono state identificati 118 avventori di cui una quarantina positivi in banca dati SDI per precedenti di Polizia. Sono state elevate 8 sanzioni amministrative per un totale di 2600 euro.

In particolare più locali commerciali sono stati sanzionati per assenza dei prescritti requisiti di sorvegliabilità; omissione questa che tende a favorire all’interno dei locali condotte illecite inerenti al traffico di sostanze stupefacenti.

Droga sequestrata

Nello specifico l’attività di controllo straordinario posta in essere ha consentito di rinvenire all’interno di un bar ed altresì nelle sue immediate pertinenze, svariati involucri di cellophane contenenti sostanza polverosa bianca, risultata cocaina nonché un paio di dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il Questore adotterà nei prossimi giorni, a seguito di istruttoria a cura della Divisione Pas e Anticrimine, gli opportuni provvedimenti amministrativi nei confronti di tali locali frequentati da persone pregiudicate pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che le misure di prevenzione personali nei confronti di due soggetti già noti alle forze di polizia, di cui uno già sottoposto ad obbligo di presentazione alla P.G., ed un altro destinatario della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Ulteriori frammenti di sostanza stupefacente sono stati sequestrati a carico di ignoti in più punti nel verde pubblico dell’area pedonale delle diverse zone della città oggetto di controllo; sono in corso indagini per risalire agli spacciatori.

Proseguiranno, senza sosta, i controlli nei prossimi fine settimana, oltre che quelli ordinari durante la settimana anche con l’ausilio del reparto prevenzione crimine per garantire un presidio capillare di tutte le zone più sensibili della città.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy