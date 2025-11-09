Punti di vista: “Un’occasione persa”. L’analisi di Amorini dopo Progresso – Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un’occasione si persa, ma questo Piacenza dimostra ancora una volta di non essere quella squadra che anche in casa di una squadra capace di 2 soli pari (anche se uno con la Pistoiese) e 3 sconfitte riesce a vincere con facilità. Ecco la parola facilità non è nelle corde di una squadra che adesso ha cambiato volto, optando per una formazione molto muscolare che per domare gli avversari deve giocare con intensità e forza per tutta la partita mentre oggi questo si è visto solo per i primi 35 minuti ed appena cali non hai la qualità per riuscire a fare comunque tua la partita.

Franzini parte con la solita formazione lasciando stavolta per scelta tecnica D’Agostino in panca e preferendo Bertin al rientro al posto di Pizzi. L’inizio è devastante, il Piacenza pressa ovunque recupera palla sempre e mette in movimento Mustacchio che diventa assolutamente immarcabile. Il gol arriva al 13 ma il Piacenza nei primi minuti crea come e più di quanto faccia in una partita singola. Non cambia l’atteggiamento neanche dopo la rete anche se diminuiamo un filo l’intensità e del Progresso non c’è proprio traccia. Corti bravi a raddoppiare ed a premiare gli inserimenti di Ciuffo.

Arriviamo vicini al raddoppio con un colpo di testa di Putzolu che viene liberato da un difensore a portiere battuto e poi come sempre prendiamo gol al loro primo tiro in porta. Bertin sbaglia un appoggio e da li non scattano le preventive e con due passaggi si trovano davanti al portiere segnando il pari. Nessuna sensazione di poter prendere gol ed invece succede. Ed a questo punto è anche chiaro che non è più una casualità bensi una problematica della squadra. Eppure hai tutto il secondo tempo per rifare gol ma in campo non hai più il Piacenza del primo. Non siamo più corti e perdiamo quasi subito gli equilibri perfetti della prima mezz’ora.

L’analisi finale della gara

Ne esce una partita equilibrata in cui i padroni di casa approfittano delle lacune del Piace e fanno gara alla pari. Per noi tanta generosità e poco altro. Nella fattispecie solo un tiro di Campagna e l’intervento dubbio all’ultima azione su Bianchetti difficile da valutare. Troppo poco per ritornare in vantaggio… Un passo indietro? No, la conferma che abbiamo una buona squadra ma che ha bisogno che tutto fili al meglio per vincere le partite perché le differenze con le altre non sono cosi nette. Ed ovviamente la scelta, abbastanza prevedibile, di lasciare d’Agostino in panca potrebbe avere anche strascichi non semplici da gestire. E qui eventualmente devono essere bravi tutti dal giocatore, dallo staff tecnico e dalla Società

I punti di vista di Amorini in formato video

