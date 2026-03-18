Luoghi di lavoro che promuovono salute, convegno con Ausl e Confindustria

Confindustria Piacenza e Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza organizzano un convegno sui temi della promozione della salute presenti nel programma del PRP 2021-2025: Luoghi di lavoro che promuovono salute.

L’incontro costituisce un importante momento formativo e istituzionale per presentare i risultati raggiunti dalle aziende del territorio che hanno adottato il programma e, attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche, riflettere sull’importanza strategica dei luoghi di lavoro come strumenti concreti di promozione della salute, entro una prospettiva di welfare e sostenibilità aziendale.

Sarà inoltre evidenziato il ruolo centrale del Medico Competente nel favorire comportamenti salutari e l’importanza di un approccio integrato alla promozione della salute, che si estende anche ad ambiti educativi come la scuola e si rafforza grazie al lavoro coordinato di tutti i contesti coinvolti.

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