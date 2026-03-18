Bandiere a mezz’asta per la giornata in memoria delle vittime della pandemia: “Uniti nell’affrontare una tragedia senza precedenti”

Le bandiere a mezz’asta sulla facciata del Municipio e un omaggio floreale deposto questa mattina ai piedi della stele commemorativa nel Giardino di Vita, tra via Portapuglia e via dell’Orsina, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia che ricorre oggi. Una data scelta per il suo valore simbolico, evocativo dell’incedere greve e silente, il 18 marzo 2020 nel cuore di Bergamo, dei mezzi militari addetti al trasporto delle salme.

Uniti nell’affrontare una tragedia senza precedenti

“Immagini che ognuno di noi ha visto su tutti i telegiornali – commenta la sindaca Katia Tarasconi – mentre un intero Paese si riscopriva a percepire e abbracciare il dolore altrui, al di là della propria cerchia familiare o di relazioni”.

“Ci siamo sentiti, in quei giorni così difficili, uniti nell’affrontare una tragedia senza precedenti nel secondo Dopoguerra, capaci di stringerci anche grazie a una solidarietà autentica, che si specchiava nel sacrificio generoso, nel senso di responsabilità e nell’impegno civile di tutte le categorie che restarono in prima linea”.

Il pensiero a chi ha operato in prima linea

“Il nostro pensiero, mentre rendiamo il nostro tributo a chi ha perso la vita in quelle drammatiche circostanze, va a ciascuno di loro: ai medici di famiglia e negli ospedali, agli infermieri e a tutte le figure assistenziali, ai volontari e operatori del soccorso, Vigili del fuoco e Protezione Civile, all’Esercito e alle Forze dell’Ordine, ai rappresentanti delle istituzioni di ogni ordine e grado, ai lavoratori che nei più svariati settori, pubblici e privati, garantirono la continuità di servizi essenziali, mettendo a rischio innanzitutto la propria incolumità”.

“Piacenza, il cui territorio fu tra i più duramente colpiti in Italia, non dimentica, ma in questa Giornata così significativa rinnova un sentimento di profonda e commossa partecipazione”.

Le vittime della pandemia sono state ricordate questa mattina in occasione della celebrazione religiosa officiata da monsignor Adriano Cevolotto in Cattedrale, per la tradizionale messa di precetto pasquale alla presenza delle autorità civili e militari locali.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy