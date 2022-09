Avis, crescono i donatori: 178 in più nel 2021. Domenica la festa a loro dedicata: 356 i volontari che saranno premiati

AVIS Comunale Piacenza festeggia quest’anno premiando 356 avisini tra cui 5 donatori che si sono distinti per aver superato le 120 donazioni.

Domenica 2 Ottobre si terrà la Giornata del Donatore 2022 con la premiazione dei soci che hanno meritato le benemerenze previste dallo statuto dell’associazione.

La manifestazione avrà luogo presso il “Teatro President” a Piacenza con il seguente programma:

ore 8.30 Santa Messa presso La Santissima Trinità

ore 9.30 Interventi delle Autorità e relazione del Presidente

ore 10.45 Premiazione dei Donatori; al termine buffet.

E’ una mattina di festa organizzata per ringraziare i donatori, il Presidente Villa auspica che gli iscritti alla sezione cittadina partecipino numerosi.

I partecipanti sono invitati a recarsi alla manifestazione utilizzando mezzi green.

Quest’anno saranno premiati 356 donatori: 112 con il distintivo in rame (3 anni di iscrizione ad Avis e almeno 6 donazioni oppure 8 donazioni ); 89 con il distintivo in argento (5 anni di iscrizione ad Avis e almeno 12 donazioni oppure 16 donazioni ); 58 con il distintivo in argento dorato ( 10 anni di iscrizione ad Avis e almeno 24 donazioni oppure 36 donazioni); 57 con il distintivo in oro ( 20 anni di iscrizione ad Avis e almeno 40 donazioni oppure 50 donazioni ); 27 con il distintivo in oro con rubino ( 30 anni di iscrizione ad Avis e almeno 60 donazioni oppure 75 donazioni ); 9 con il distintivo in oro con smeraldo ( 40 anni di iscrizione ad Avis ed almeno 80 donazioni oppure 100 donazioni ); 5 con il distintivo in oro con diamante ( per aver superato le 120 donazioni ). È in crescita il numero dei nuovi donatori, che nel 2021 sono stati 178.

Tra i premiati vanno segnalate numerose donatrici piacentine: ben 96, un esempio di generosità per la cittadinanza!

Il numero elevato di donatrici e donatori è la conseguenza dei risultati positivi raggiunti negli anni precedenti: nel 2021, gli avisini iscritti alla sezione cittadina hanno effettuato 5271 donazioni tra sangue intero, plasma e piastrine, un considerevole aumento rispetto all’anno precedente.

L’organizzazione italiana del sistema sangue è un’eccellenza nel mondo, grazie alla gratuità del dono garantisce cure mediche a tutti i pazienti che ne hanno necessità, con la donazione di plasma vengono realizzati farmaci salva vita di fondamentale utilità. Il Presidente Giovanni Villa ringrazia tutti i donatori della sezione Piacentina, che anche nei momenti difficili hanno sostenuto l’associazione con il loro gesto di generosità.