Elezioni, Murelli eletta al Senato: “Grazie ai cittadini per la fiducia. Lega ha pagato la scelta di stare nel Governo Draghi con senso di responsabilità” – AUDIO

Nel collegio uninomimale per il Senato, ottimo risultato per il centrodestra e la piacentina Elena Murelli che battuto nettamente lo sfidante, il parmigiano Giuseppe Negri.

L’esponente della Lega è intervenuta a Radio Sound analizzando l’importante risultato che la vede passare dalla Camera al Senato. Già essere stata candidata al Senato è stato un segno importante dal mio partito. Sono felice dell’attestato di fiducia dei piacentini, ma anche dal territorio di Parma dover ero nuova. Dedico questo risultato alla mia famiglia che da anni mi supporta.

Non è stata una campagna elettorale facile

No, perché di mezzo c’era l’estate e per le schermaglie che ci sono state tra i vari partiti. Poi questa crisi energetica non giova nelle prospettive future di un Governo che deve passare subito dalle parole ai fatti.

L’astensionismo si fa sempre più sentire

Tra le cause va inserita anche la precedente legislatura, con tre Governi, la pandemia e Mattarella. Questo è quello che ho sentito incontrando le persone durante la campagna elettorale.

Le Lega però ha avuto un brusco stop

Ha pagato la scelta di stare nel Governo Draghi con senso di responsabilità. Gli elettori hanno dato un segnale forte, da qua dobbiamo ripartire per costruire una Lega forte.

Elezioni, Murelli eletta al Senato: AUDIO intervista