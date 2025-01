Danni da calamità, Coldiretti: “Con Agricat sbloccati pagamenti per 19 mila aziende agricole”

Finalmente conclusa la fase di ricalcolo di tutti gli indennizzi di Agricat per le aziende agricole che hanno subito danni subiti a causa delle calamità del 2023.

Grazie agli approfondimenti del tavolo tecnico, fortemente richiesto da Coldiretti per far sì che fossero calcolati indennizzi all’altezza dei danni riscontrati, in collaborazione con AGRICAT, AGEA, ISMEA e le associazioni dei Consorzi di difesa, si è giunti alla fase finale per la gestione dei risarcimenti.

A partire da oggi e per i prossimi tre giorni – annuncia Coldiretti Piacenza – saranno trasmesse tutte le PEC con gli esiti ai beneficiari, successivamente potrà essere avviata l’erogazione dei risarcimenti.

Per la sola Regione Emilia Romagna i nuovi importi ammontano a circa 35 milioni di euro per il gelo e oltre 80 milioni di euro per l’alluvione nel 2023.

“Si tratta di un risultato di fondamentale importanza che va incontro alle serie necessità delle aziende agricole che sono state colpite da questi eventi catastrofali” – interviene il Direttore regionale di Coldiretti Marco Allaria Olivieri, delegato confederale di Coldiretti Piacenza – “Grazie al nostro intervento nel richiedere l’istituzione di un tavolo tecnico di approfondimento con lo stesso Agricat per rivedere i primi esiti insoddisfacenti, il risultato è stato anche l’incremento di ulteriori 9 mila ettari di superfici prima escluse dal calcolo dei danni”.

“Ci aspettiamo ora – continua il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – che i pagamenti arrivino alle aziende nel più breve tempo possibile e che il tavolo tecnico istituito possa continuare ad operare per trattare con attenzione anche le domande di risarcimento per i danni causati dalle calamità del 2024”.

Nel frattempo, Coldiretti plaude anche lo sblocco degli indennizzi Agricat per 19mila agricoltori che risponde alle richieste avanzate dalla Coldiretti la scorsa settimana nel corso delle mobilitazioni davanti alle Prefetture dei territori più colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici, dal Veneto alla Lombardia, dall’Emilia Romagna al Piemonte, fino al Trentino Alto Adige, che negli ultimi tre anni sono costati 20 miliardi di euro all’agricoltura italiana. Coldiretti Piacenza era presente alla mobilitazione di Ferrara.

Un cambio di passo importante per il quale la Coldiretti ringrazia l’impegno del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, del direttore di Agea Fabio Vitale e della sua struttura per la soluzione del problema.

Una risposta positiva venuta dalla task force richiesta da Coldiretti a beneficio delle aziende agricole e dei Condifesa coinvolti, che si trovano a dover fronteggiare gravi perdite economiche a causa di eventi atmosferici sempre più estremi e imprevedibili. Un lavoro che deve proseguire anche per la parte assicurativa.