Aggressioni al personale sanitario, Zanardi (Fdi): “Assicurare misure di prevenzione”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato una risoluzione sul tema delle aggressioni al personale sanitario.

Zanardi afferma: “Sono, purtroppo, ormai quotidiane ed in continuo aumento le aggressioni nei confronti del personale sanitario in servizio presso i poli ospedalieri della Regione, Piacenza compresa, in particolare modo nei confronti delle donne, da parte di pazienti e/o parenti e accompagnatori di pazienti – prosegue – da un’analisi degli infortuni sul lavoro, che vengono estratti dal Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP ER) e dall’Osservatorio regionale di monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali correlate al lavoro, nonché del sistema delle segnalazioni effettuate dai singoli operatori sanitari oggetto di aggressione, sono emersi numeri preoccupanti”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia precisa: “le recenti modifiche normative, sotto il profilo processuale penalistico, hanno introdotto novità utili alla repressione di tali fenomeni, ma fondamentale è anche l’aspetto della prevenzione”.

Zanardi rileva: “Le “Linee di indirizzo per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari” inviate a tutte le AUSL prevede le possibili misure di prevenzione e controllo contro le aggressioni al personale sanitario; in particolare, tra le varie misure sono contemplate vi sono anche quelle strutturali e tecnologiche (tra cui: “Valutare i progetti di nuova costruzione o di modifica delle strutture esistenti in funzione della riduzione dei fattori di rischio connessi ad atti e comportamenti violenti, in particolare sul layout per prevedere vie di fuga alternative; – valutare la necessità di dotarsi e mantenere regolarmente in funzione sistemi di allarme o altri dispositivi di sicurezza (pulsanti antipanico, allarmi portatili, telefoni cellulari, ponti radio) nei luoghi e nelle situazioni identificati come potenzialmente a rischio ecc..), oltre alle misure organizzative e formative”.

Pertanto, il consigliere del partito di Meloni prosegue: “a Piacenza, pur nella dilatazione dei tempi dovuta al cambio dell’area della nuova amministrazione, verrà costruito il nuovo Ospedale provinciale che dovrà essere all’avanguardia sotto ogni profilo; allo stesso tempo, nelle more, verrà mantenuto operativo l’attuale ospedale di Piacenza che ha caratteristiche strutturali particolari, anche in relazione al contesto dove è ubicato e la storicità di parte del polo – chiosa – ritengo fondamentale che tutte le istituzioni ed enti manifestino la loro solidarietà e il loro impegno al personale sanitario con riferimento al fenomeno delle aggressioni che quotidianamente subiscono e si attivino, ognuno per la propria competenza, con azioni concrete al fine di tutelare gli operatori, visto l’importanza imprescindibile della loro attività a favore della collettività”.

In conclusione Zanardi invita l’amministrazione: “a manifestare presso il personale sanitario la solidarietà e vicinanza di tutta l’amministrazione e il consiglio comunale rispetto ai frequenti episodi di aggressione che subiscono durante lo svolgimento della propria attività; ad attivarsi presso AUSL per assicurarsi che le misure di prevenzione e controllo di cui alle “Linee di indirizzo per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari” siano adeguatamente prese in considerazione nella realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza (in particolare quelle strutturali) e che, in ogni caso, siano tutte adeguatamente applicate, per quanto possibile, anche nell’attuale nosocomio”.