Diga del Brugneto: “Sì alla trasparenza per i comitati piacentini da parte del difensore civico ligure”

Con una comunicazione pervenuta oggi all’Associazione Residenti Utenti SS45 per la Tutela della Val Trebbia il Difensore civico della Regione Liguria ha disposto che la stessa amministrazione regionale consenta i diritto di accesso agli atti relativi al rinnovo della concessione delle acque del Brugneto. Lo scrive l’Associazione Residenti Utenti SS45 per la Tutela della Val Trebbia.

LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE RESIDENTI UTENTI SS45

La relativa istanza, inoltrata nel febbraio scorso dall’associazIone piacentina, unitamente al comitato Difesa Valtrebbia e comitato No Tube, con I’assistenza del avv. Umberto Fantigrossi, era stata in un primo tempo negata dalla Regione. Questo a fronte dell’opposizione manifestata dalla Società Ireti spa (posseduta da Iren spa) e l’accesso posticipato al termine del procedimento. In questo modo impedendo alle stesse associazioni di partecipare a questo iter e far presente le ragioni del versante piacentino.

Il tutto nell’ambito di una più articolata strategia per far cessare l’uso incontrollato delle acque destinate a fluire nel Trebbia e quindi nel Po. Con un gestore di fatto privo di concessione e la sola debole salvaguardia di accordi annuali stabiliti in sede politica e al di fuori delle precise garanzie poste dal codice dell’ambiente a tutela di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.

Nel provvedimento del difensore civico le ragioni della parte piacentina sono pienamente accolte, sulla base del riconoscimento del genuino interesse sotteso all’istanza. Riguardano infatti informazioni richieste alla tutela dell’ambiente e della salute della collettività e con ampi richiami alla normativa e giurisprudenza comunitarie in materia di acque e di trasparenza in campo ambientale.

Soddisfazione è stata espressa dai promotori delI’iniziativa che ora attendono di acquisire la documentazione che sarà molto utile per proseguire l’impegno a favore della tutela della Valtrebbia e della sua principale risorsa naturale.