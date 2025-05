Mostra-mercato del giocattolo vintage, domenica 11 maggio a Piacenza Expo

Un evento fieristico per visitatori di ogni età quello in programma domenica prossima, 11 maggio, a Piacenza Expo. Per tutta la giornata, con orario continuato dalle 9.30 alle 17.00, il Padiglione 2 del quartiere fieristico di Le Mose ospiterà infatti la sesta edizione della “Mostra-mercato del giocattolo vintage”.

Mostra-mercato del giocattolo vintage a Piacenza Expo

Nato cinque anni fa grazie all’operoso lavoro di un appassionato di giocattoli d’altri tempi, sotto la regia di Piacenza Expo, questo evento fieristico si è sempre svolto finora nel mese di gennaio come mostra collaterale a Pantheon, storica fiera nazionale dedicata al mondo della numismatica, della filatelia e del collezionismo.

Una “special edition” con numeri da record che segna il debutto in solitaria, come autonomo evento fieristico, della Mostra-mercato del giocattolo vintage: domenica prossima a Piacenza Expo, infatti, saranno presenti centocinquanta espositori con duecentosettanta banchetti prenotati, più del doppio di quelli registrati nell’edizione invernale dello scorso gennaio. I visitatori potranno scegliere tra bambole, trenini elettrici, soldatini, automobiline, modellismo statico, dinamico, aereo e navale, giocattoli di latta e in legno, auto a pedali, figurine da collezione e tanti altri oggetti ludici del passato.

La mostra-mercato del giocattolo vintage avrà anche quattro imperdibili eventi collaterali:

il gruppo Ghostbuster ad Piasëisa porterà a Piacenza Expo la mitica Fiat 126 trasformata in Ecto-1 e gli iconici zaini protonici; un angolo del Padiglione 2 sarà dedicato ad Happy Days, con memorabilia originali e il primo libro al mondo dedicato al celebre telefilm; un altro spazio sarà dedicato al tema Monopoly, mentre una mostra speciale di automodelli curata dal gruppo Die Cast Scala 1:8 Italia, coinvolgerà il pubblico con un’appassionante votazione sui loro spettacolari modelli.

Per gli amanti del modellismo sarà presente anche Hornby Italia, con modellismo statico e dinamico per veri appassionati, mentre per i fan de “I cavalieri dello zodiaco”, Frank Cat presenterà il suo libro “L’Universo Vintage su Saint Seiya”, ricco di curiosità e informazioni utili per riconoscere gli originali e scoprire dettagli su ogni personaggio.

Un evento fieristico unico, quindi, per emozionarsi, divertirsi e far giocare il bambino che è in ognuno di noi.

Informazioni

Mostra-mercato del giocattolo vintage – Piacenza Expo, Padiglione 2

Domenica 11 maggio dalle 9.30 alle 17.00 – Ingresso gratuito.