DKB 3×3 Team inaugura la sua stagione di streetball 3×3 nel migliore dei modi, conquistando il Master di Carbonara al Ticino (PV) al termine di due giornate palpitanti e piene di colpi di scena.

La compagine di Fiorenzuola arriva così al suo 4º Torneo Master 3×3 Italia in due stagioni, e stacca da subito il proprio pass per le Finali Nazionali che assegneranno lo Scudetto del 3×3 italiano (sport olimpico dal 2020).

Roster profondamente cambiato rispetto al 2023 per DKB, con il Responsabile Tecnico Angela Adamoli che deve rinunciare al centro della passata stagione Llorente per infortunio ma opta per un quartetto importante, con Russo – Toffali – Sammartino – Nori.

Il cammino

Come da formula, l’ingresso al primo torneo vede la fase di qualificazione, dove DKB 3×3 Team supera di slancio nella gara in famiglia DKB Elite 3×3 (19-4) e The Goat Torino (18-14).

Proprio DKB Elite 3×3 merita una menzione, con tutte ragazze Under 17 in una vera e propria stagione di palestra, con la partecipazione a tornei per adulte e in concomitanza alla propria categoria (secondo posto in questa tappa).

Con l’accesso ottenuto al Master, le ragazze di Fiorenzuola vengono sconfitte al tempo supplementare da parte di FDC Venezia con la tripla di tabella di Boccardo (14-16 il finale), per poi subire una sconfitta anche per mano di Milano per 12-19 dopo l’interruzione e spostamento al coperto causa pioggia.

Con le spalle al muro, il canestro di Sammartino (21-20) in una spettacolare gara contro Campas Zoneplus Bologna consente a DKB Team 3×3 di accedere alle semifinali per differenza punti.

Da qui una crescita esponenziale di DKB, che in una grande sfida contro la squadra svedese di Lidingo 3×3 vince per 16-13 grazie ad una sontuosa Toffali e ad una Nori capace di vincere il confronto tra lunghe con la forte scandinava Tivenius.

Nella finale tra DKB 3×3 Team (Fiorenzuola) e Big Queens Milano, è decisiva Russo, che dall’arco è esiziale, e grazie all’apporto di Toffali porta alla vittoria per 19-17 in un finale tiratissimo le ragazze di Adamoli.

In una stagione con squadre attrezzatissime e livello sempre più’ importante, DKB 3×3 Team mette una importante firma all’esordio. Fiorenzuola vuole essere nella top 10 italiana anche per il 2024.