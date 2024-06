Tennistavolo – 300 pongisti a Cortemaggiore per il Trofeo Devoti Recuperi

Trecento pongisti provenienti da undici regioni si sono radunati al Tennistavolo Cortemaggiore per il Trofeo Devoti Recuperi, valido per le classifiche individuali Fitet-Coni, che si è svolto sabato 22 e domenica 23 giugno. Elevato il livello medio dei partecipanti, che hanno dato vita a incontri di ottima fattura. Tanti giovani premiati, in evidenza il femminile.

I risultati

Nell’over 4500 maschile e 5° femminile vittoria per Mara Jar al termine di un’ottima prestazione. In evidenza altri due “baby” dell’Academy Milano, entrambi conquistano il bronzo.

1. JAR MARA (Tennistavolo Torino)

2. UGO FRANCESCO (Tennistavolo Milano)

3. TINIZ ANDREA (Academy Milano)

3. OLPER MARCO (Academy Milano)

Nell’over 2000 maschile e 5° femminile podio tutto lombardo, con l’ex “magiostrino” Francesco Conti che prende l’argento. Tutti under 15 gli altri pongisti sul podio.

1. TREGAMBE ROMAN (Marco Polo Brescia)

2. CONTI FRANCESCO (Tennistavolo Zaist)

3. PEREGO ALESSANDRO (Villa Romanò)

3. FERRARI CRISTIAN (Marco Polo Brescia)

Nell’over 1000 e 4° femminile grande acuto dell’under 16 Chiara Daveri, che si è vista soffiare il podio dall’esperto ex terza categoria Davide Vizzini.

1. VIZZINI DAVIDE (Tennistavolo Trezzano)

2. DAVERIO CHIARA (Tennistavolo Varese)

3. BELLONIMI MARCO (Tennistavolo Pisa)

3. MAGGI ALEX (Tennistavolo Spezia)

Nell’over assoluto 1-2-3 femminile gare di alto livello, alla fine la vittoria va a Vincenzo Carmona.

1. CARMONA VINCENZO (Tennistavolo Biella)

2. FAMÀ NICOLAS (Tennistavolo Silver Lining)

3. IZZO GIACOMO (Tennistavolo Milano Sport)

3. SAZONOV ALEXANDR (Tennistavolo Cortemaggiore)