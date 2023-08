Domani la sentenza del Consiglio Di Stato. Il Piacenza sogna ancora la Serie C

Doveva essere il giorno del giudizio e probabilmente si dovrà attendere la mattinata di domani. Sarà questo verosimilmente, a meno di un improbabile anticipo a stasera, il termine in cui il Consiglio Di Stato, la tappa finale di questa lunga e calda estate pallonara, si pronuncerà circa le riammissioni nei vari campionati.

Dopo lo stop del Tar dello scorso 2 agosto, sembra che il Consiglio abbia invece accettato la linea del Perugia che punta sulla estromissione del Lecco a causa della mancata “perentorietà” nel presentare i documenti per lo stadio relativi alla iscrizione in Serie B. Se tale linea fosse confermata allora il Perugia – retrocesso in Serie C – sarebbe ripescato in B e il Piacenza calcio, di riflesso, sarebbe ripescato al suo posto in C come terza avente diritto