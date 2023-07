Due rapine in due giorni a Castelvetro, condannato a due anni: 58enne in carcere

Due rapine in due giorni a Castelvetro Piacentino, arrestato 58enne. Le manette sono scattate questa notte. I carabinieri di Cremona, infatti, lo hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di esecuzione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Piacenza.

L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare una pena a due anni di reclusione relativa alla condanna intervenuta presso il Tribunale di Piacenza nel 2015, confermata dalla Corte d’Appello di Bologna nel febbraio 2021, divenuta definitiva nel maggio 2021 e ora esecutiva, per due rapine aggravate avvenute nel novembre del 2013 a Castelvetro Piacentino.

Le rapine

L’uomo si era reso responsabile di due rapine commesse in due giorni consecutivi. Il primo colpo era avvenuto il 25 novembre 2013 presso il negozio Scarpe e Scarpe di Castelvetro. Insieme a un complice, minacciando con un taglierino le commesse del negozio, si era impossessato di tre registratori di cassa, contenenti oltre 1.200 euro.

Il giorno successivo aveva rapinato una farmacia sempre a Castelvetro. Era entrato all’interno dell’attività armato di pistola, aveva minacciato farmacisti e clienti e aveva sradicato un registratore di cassa, rubando il contenuto del cassetto che era stato quantificato in oltre 500 euro. Poi si era dato alla fuga ed erano intervenuti i carabinieri di Monticelli.

L’arresto e la condanna

Al termine delle indagini gli inquirenti avevano individuato l’uomo come l’autore dei due fatti e il tribunale di Piacenza lo aveva condannato nel 2015 a Piacenza. Condanna confermata in appello a Bologna nel 2021. La sentenza era divenuta definitiva e tre mesi fa è stato emesso l’ordine di carcerazione per la relativa pena di due anni di reclusione da scontare, ma non era mai stato trovato. Ieri mattina gli uomini dell’Arma lo hanno individuato a Cremona a casa della madre e lo hanno arrestato.