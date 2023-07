Eventi a Piacenza e provincia fino al 23 luglio 2023

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi dal 17 al 23 luglio 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 17 luglio

Piacenza Summer Cult, Sophie and the Giants il 17 luglio al Chiostro Santa Chiara. Il concerto, che fa parte della rassegna estiva di eventi a Palazzo Farnese e Santa Chiara, inizia alle ore 21.30.

Festa Enogastronomica a Piozzano al Campo Sportivo.

Martedì 18 luglio

La Filarmonica Toscanini martedì 18 luglio a Palazzo Farnese con Vivaldi e Piazzolla – le otto stagioni. Lo spettacolo inizia alle ore 21.30 e fa parte della rassegna Piacenza Summer Cult.

Eri con me, Alice canta Battiato martedì 18 luglio a Gragnano Trebbiense. Lo spettacolo, che fa parte del cartellone del Val Tidone Festival, è in programma alle ore 21.15 al Giardino di Villa Marchesi – Via Roma.

Martedì, 18 luglio, la comunità di Alta Val Tidone celebra il Santo patrono, San Colombano Abate.

Piacenza Summer Cult, gli eventi a Santa Chiara: martedì 18 luglio ore 21.30: Prendiamoci un po’ di tempo.

Mercoledì 19 luglio

Concerto dei Ga-20 al Chiostro di Santa Chiara alle 21.30.

Travo, Serate Letterarie: mercoledì 19 Luglio 2023 Stefano Ghigna presenta il libro Saremmo andati a vivere nei boschi (Ed. Pontegobbo, 2022) in dialogo con Elisabetta Fanzola.

Giovedì 20 luglio

Nikki Hill al Chiostro di Santa Chiara alle 21.30.

Travo, Serate Letterarie: Sara Gambazza presenta il libro Ci sono mani che odorano di buono (Longanesi, 2023) in dialogo con Valeria Depalmi.

Venerdì 21 luglio

Francesco Gabbani porta a Piacenza il suo nuovo spettacolo “Ci vuole un fiore tour” venerdì 21 luglio 2023. Lo spettacolo a Palazzo Farnese inizia alle ore 21.30 e fa parte della rassegna Piacenza Summer Cult.

Venerdì Piacentini.

Sabato 22 luglio

Estate… Rugby, allo Stadio “Walter Beltrametti”, Largo Ercole Anguissola, 74 dalle ore 19,30.

Domenica 23 luglio

Opera? Renzo Ruggieri Orchestra, Paola Gassman e Ugo Pagliai in scena a Santa Chiara domenica 23 luglio alle ore 21 all’interno della rassegna Piacenza Summer Cult.