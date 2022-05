Educatori e pedagogisti per costruire la comunità educante, incontro in Cattolica

Venerdì prossimo 20 maggio, dalle 10.00, all’Università Cattolica di Piacenza, Vanna Iori interviene al seminario Educatori e pedagogisti per costruire la comunità educante.

Disturbi del comportamento alimentare, ansie di diversa natura, difficoltà di apprendimento. Sono alcuni degli allarmanti disagi psicologici causati dall’emergenza sanitaria su bambini e adolescenti. Non sono le uniche fragilità scaturite dalla pandemia che ha messo a nudo alcune vulnerabilità esistenti nella scuola già prima del Covid.

Risponde all’esigenza di trovare una “cura” al malessere dilagante tra le giovani generazioni la proposta di legge 2527 “Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante”, di cui la prima firmataria è la senatrice Vanna Iori, membro del Comitato d’indirizzo dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. «È un modo per recuperare la progettualità futura» e di cui «la scuola deve diventare il centro» senza oberarla ulteriormente, spiega la senatrice, che interverrà venerdì prossimo 20 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, presso il Centro Congressi “G. Mazzocchi” dell’Università Cattolica di Piacenza, nell’ambito del seminario EDUCATORI E PEDAGOGISTI PER COSTRUIRE LA COMUNITÀ EDUCANTE.

Un’occasione per fare il punto, per ritrovare il senso e il significato di quella comunità educante a cui vanno restituiti il ruolo e l’importanza che merita.

Dopo i saluti del preside della facoltà di Scienze della Formazione Domenico Simeone, interverrà, oltre a Vanna Iori, il professore Pierpaolo Triani. Seguirà la tavola Rotonda coordinata da Anna Paratici, che vedrà il confronto tra Francesco Ettore Fioriti, della Fondazione Sospiro di Cremona, Beatrice Rebecchi de I Perinelli, Coop Sociale di Piacenza, Luisa Scartabellati della Cooperativa Igea, Consorzio Arcobaleno, Crema, Carla Spiaggi, della Cooperativa di Lodi Famiglia Nuova.

Per partecipare in presenza è necessaria iscrizione scrivendo alla segreteria di facoltà: cleonice.sonlieti@unicatt.it