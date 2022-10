Simulazione di un incidente, l’esercitazione di Anpas a Piacenza. Rebecchi: “Impegnati circa 50 operatori, corrette le comunicazioni tra gli enti” – AUDIO E FOTO

A Piacenza si è svolta un’attività formativa basata su una simulazione di soccorso in città, nelle zone di Via Abbondanza, Via Benedettine e Via Giarelli. La finalità dell’addestramento è stata formativa e operativa per far lavorare assieme i vari enti e persone che si trovati sulla scena della simulazione.

Vengono utilizzati dei trucchi – spiega il coordinatore provinciale di Anpas Paolo Rebecchi – per simulare in modo dettagliato dei traumi purtroppo simili a quelli che si incontrano negli incidenti reali.

Come è andata?

Nell’aria operativa, uno spazio ampio, abbiamo incontrato difficoltà differenti e si sono mossi circa 50 operatori. Le testimonianze sono state positive. Si è lavorato in serenità e le comunicazione sono state fatte in modo corretto. C’è stata una simulazione spettacolare da parte dei Vigili del Fuoco. Siamo soddisfatti.

Simulazione di un incidente, l’esercitazione di Anpas a Piacenza. Rebecchi: “Impegnati circa 50 operatori, corrette le comunicazioni tra gli enti” – AUDIO INTERVISTA