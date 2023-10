Europe for Peace Piacenza venerdì 20 ottobre fiaccolata per dire no a terrorismo e alla guerra e promuovere Pace e Giustizia

Europe for Peace Piacenza promuove per Venerdì 20 ottobre a partire dalle 18,15 con ritrovo ai Giardini Margherita di Piacenza, la manifestazione “No al terrorismo e no alle guerre – Si’ alla Pace nella giustizia”. Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini dice che ”finché non si affronta la situazione palestinese, la stabilità non torna in questa zona”, la soluzione è dare al popolo palestinese (che non è Hamas) giustizia come le tante risoluzioni Onu da tempo richiedono”.

Europe for Peace i componenti

“Europer for peace Piacenza – spiega il coordinatore Roberto Lovattini – raccoglie 23 associazioni diverse tra loro per tanti motivi, sono laiche, cattoliche e religiose ma con un denominatore comune, cercare la Pace, fare in modo che le soluzioni ai conflitti bellici si possano trovare senza l’utilizzo di armi e violenze, pensiamo che sia fondamentale lavorare per una risoluzione non violenta dei conflitti”.

Audio intervista Roberto Lovattini

Le Parole del Cardinale Pierbattista Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme

”Finché non si affronta la situazione palestinese, la stabilità non torna in questa zona”, la soluzione è dare al popolo della Palestina (che non è Hamas) giustizia come le tante risoluzioni Onu da tempo richiedono”.”.

Ancora Roberto Lovattini “I Palestinesi non sono Hamas, anzi con la soluzione al problema, Hamas non ha più molto da dire, se la situazione prosegue come accade in queste ore con un popolo di due milioni di persone bombardato senza avere possibilità di fuga, privato di acqua, corrente, e cibo, Hamas ha un consenso crescente perchè nella disperazione senza via d’uscita ci si affida a chi da una risposta anche se assoltamente sbagliata”.

Europe for Peace Piacenza manifestazione per la pace venerdi 20 ottobre

“Venerdì 20 ottobre – anticipa Lovattini – ci ritroveremo alle 18,15 ai giardini Margherita a Piacenza, da li in corteo partirà una fiaccolata che raggiungerà piazza Cavalli. una volta arrivati ci fermeremo e ascolteremo le testimonianze di due persone, un Israeliano ed un palestinese che insieme stanno lavorando per costruire la pace”.

“Ci sono dei movimenti, delle persone che si stanno muovendo per cercare di convivere nella Pace. Ma se la questione palestinese – come detto dal Cardinale Pizzaballa – non viene risolta non si potrà trovare la pace il popolo della palestina al momento non ha nessun diritto, non vive una vita dignitosa, è necessario sedersi intorno ad un tavolo per trovare una soluzione in cui entrambe i popoli possano ritrovarsi in una situazione in cui riconoscersi e vivere in Pace

Venerdì 20 ottobre un modo per fare sentire la propria voce

“La presenza venerdì è importante – sottolinea Lovattini – Piacenza non è l’ago della bilancia nella soluzione del conflitto ma è il modo per lanciare un messaggio ai politici di tutta Europa perchè venga dato un contributo nella pacificazione, fino ad ora ci sono state solo parole spese al vento. E’ arrivato il momento di fare tutto quello che concretamente è nelle nostre possibilità piuttosto che rimanere impotenti davanti ad un guerra”. “Ricordo che esistono delle risoluzioni dell’Onu che sono costantemente disattese è questa la causa di quanto succede oggi, se fossero state applicate ci saremmo trovati in una situazione diversa”.

Informazioni

Europe for Peace Piacenza da appuntamento a Venerdì 20 ottobre dalle ore 18,15 presso giardimi Margherita per il corteo fiaccolata che avrà come punto di arrivo piazza Cavalli.