Canottaggio – Argento per Gemma Ghinelli ai Campionati nazionali universitari

Ancora risultati prestigiosi per gli atleti della squadra agonistica di canottaggio della Vittorino da Feltre. Nei giorni scorsi, infatti, nelle gare dei Campionati nazionali universitari, andate in scena sulle acque del Lago di Paola, a Sabaudia, Gemma Ghinelli, atleta di punta della squadra biancorossa, ha conquistato una medaglia d’argento nella prova del quattro di coppia.

Gemma Ghinelli è scesa in acqua in rappresentanza dell’Università di Genova Prà in cui frequenta il secondo anno di studi, insieme alle compagne di Ateneo Giorgia Arata (Canottiero Flora), Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano) ed Eleonora Nuchifor (Canottieri Cerea). Una gara intensa ed equilibrata che si è conclusa con la vittoria dell’equipaggio del Cus Insubria (Varese) davanti a quello genovese e a quello del Cus Milano, salito sul terzo gradino del podio.

Gemma Ghinelli, sempre con i colori dell’Università di Genova Prà, ha anche gareggiato nella prova del singolo classificandosi al quarto posto finale a soli cinque secondi dalla medaglia di bronzo; gara vinta da Alajdi El Idrissi Khad del Cus Torino, con Elisa Grisoni (Cus Insubria) al secondo posto e Matilde Barison (Cus Pisa) sul terzo gradino del podio.

Un bilancio sicuramente positivo per la forte atleta della Vittorino da Feltre che, grazie all’argento conquistato nella prova del quattro di coppia con i colori della sua università, ha ulteriormente arricchito il suo palmares stagionale e fatto onore anche alla società biancorossa confermando l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico capitanato da Paolo Michelotti.

I canottieri della Vittorino da Feltre torneranno nuovamente in acqua, per il prossimo evento agonistico, il 26 novembre a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, sede dei Campionati italiani di fondo per le gare di singolo e del due senza. Uno scenario prestigioso che vedrà in gara equipaggi provenienti da tutta Italia, in cui gli atleti della Vittorino cercheranno ancora una volta di mettersi in luce per completare degnamente una stagione sportiva che ha già regalato tante soddisfazioni alla società del Presidente Gianluigi Tedesco e allo sport piacentino.