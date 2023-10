Volley, serie B2 – La Rossetti Market Conad ricevuta in Municipio ad Alseno

Una tradizione che si rinnova, rinsaldando non solo la vicinanza ma anche l’identità legata al territorio. Anche quest’anno, la Pallavolo Alsenese è stata ricevuta in Municipio dall’Amministrazione comunale di Alseno, che sabato scorso – prima dell’esordio casalingo vittorioso contro Mirandola – ha accolto la prima squadra targata Rossetti Market Conad e militante in B2 femminile. Nell’occasione, sono state presentate anche le nuove maglie ufficiali da gara, poi inaugurate in serata nel primo match interno della stagione.

Le parole del sindaco, Davide Zucchi

“Grazie per essere qui è un’occasione per conoscere le nuove giocatrici, ringraziare il presidente e i volontari che si adoperano per portare avanti l’ottimo lavoro che questa società svolge. Per noi è un vanto avere una realtà di pallavolo a questi livelli, so i sacrifici economici che servono. Lo sport è importante ed è anche una forma di promozione territoriale”.

Le parole del presidente Stiliano Faroldi

“Ringrazio l’Amministrazione comunale che ogni anno ci permette di svolgere questa presentazione in Municipio. Ci fa molto piacere che segua la nostra attività che vede una prima squadra di riferimento e tante formazioni giovanili. Con la B2 abbiamo cercato di costruire una rosa di buon livello per arrivare ai play off. Ringrazio il sindaco Davide Zucchi e Giuseppe Rossetti, titolare della Rossetti Market che per il secondo anno ci ha dato fiducia credendo negli obiettivi della società”.

Le parole di Rossetti

“E’ un piacere affiancare il nome dell’azienda a un’attività sportiva del territorio. Vorrei ricordare come Conad sia la colonna portate di questa società, è sempre stato lo sponsor principale e dall’anno scorso sono orgoglioso di poterlo affiancare. Alseno vuole arrivare nei posti che merita e speriamo di fare una bellissima stagione”. Coach Federico Bonini e la capitana Chiara Shanti Falotico

“Ringrazio l’Amministrazione comunale e Rossetti in rappresentanza degli sponsor – le parole di Bonini – è il mio secondo anno qui e ho deciso di restare per il bell’ambiente e il clima familiare che si respira ad Alseno, un posto dove si può lavorare bene. E’ un gruppo rinnovato, ma che si sta formando in modo molto buono; ci attende un campionato tosto”.

“Confermo le sensazioni del gruppo in palestra si lavora bene e ci fa piacere che da fuori venga confermato. Non abbiamo ancora la piena consapevolezza di cosa possiamo fare, la acquisiremo con il tempo e saremo ancora più competitive”.

