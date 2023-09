Eventi a Piacenza e dintorni fino al 1º Ottobre 2023

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 1 ottobre 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 25 settembre

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023, è un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Le Regine, mostra di scultura dell’artista piacentino Sergio Brizzolesi a Palazzo Farnese fino al 1 ottobre 2023.

Officine d’Acqua, arte contemporanea in mostra negli spazi dell’ex Consorzio Agrario fino al 15 ottobre 2023.

Fino al 14 ottobre al Piccolo Museo della Poesia è in corso la Mostra “Colori proibiti” di Maurizio Caruso, a cura di Gianfranco Lauretano, con letture di Cinzia Demi e dello stesso Lauretano.

Martedì 26 settembre

Tornano a Piacenza gli appuntamenti con la rassegna Una Cattedrale, una Città, in occasione delle Solennità di Santa Giustina.

Mercoledì 27 settembre

Giovedì 28 settembre

Tornano a Piacenza gli appuntamenti con la rassegna Una Cattedrale, una Città, in occasione delle Solennità di Santa Giustina.

Venerdì 29 settembre

Notte europea dei ricercatori, diversi eventi a Piacenza il 29 settembre.

Castagnata ASSOFA a Verano di Podenzano.

Sabato 30 settembre

Match it Now a Piacenza il 30 settembre per la Giornata mondiale del donatore di midollo osseo.

Castagnata ASSOFA a Verano di Podenzano.

Festa delle Castagne IGP a Gusano di Gropparello il 30 settembre e 1° ottobre.

Domenica 1 ottobre

Festa delle Castagne IGP a Gusano di Gropparello il 30 settembre e 1° ottobre.

Notte di Aloisa Busker Night il 30 settembre a Grazzano Visconti.

Castagnata ASSOFA a Verano di Podenzano.

LibrinScena al Ridotto del Teatro Municipale di Piacenza.

Riprendono, dopo la pausa estiva, il 1 ottobre alle ore 17 30 presso la Cappella Ducale a Palazzo Farnese, gli appuntamenti musicali e gli approfondimenti degli AMICI DELLA LIRICA.

Tornano a Piacenza gli appuntamenti con la rassegna Una Cattedrale, una Città, in occasione delle Solennità di Santa Giustina.

