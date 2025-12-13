Ex manifattura tabacchi, ecco il progetto di riqualificazione: un vero e proprio nuovo quartiere in città – FOTO

Presentato il progetto di riqualificazione urbana dell’ex Manifattura Tabacchi, uno dei più significativi interventi della città di Piacenza. Obiettivo offrire alla città un nuovo modo di abitare, con spazi verdi, servizi integrati e abitazioni moderne, in vendita ed in locazione, negozi e uffici, pensati per le esigenze della vita contemporanea.

L’iniziativa è il risultato di una collaborazione pubblico–privata che coinvolge Cassa Depositi e Prestiti, Comune di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Prelios SGR e Concopar, e rappresenta non solo un modello innovativo di sviluppo urbano ma anche l’occasione di unire la filiera delle aziende del territorio piacentino.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Katia Tarasconi, l’assessora all’Urbanistica, Adriana Fantini, Carlo Marini della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il presidente del Consorzio Concopar, Mario Spezia. Inoltre si è collegato in video anche il ministro Tommaso Foti.

Parliamo di un nuovo quartiere nel vero senso della parola, con tanto di scuola con palestra e residenza abitative, 269 per la precisione.

IL PROGETTO

La prima versione del progetto risale al 2010, con un’impostazione firmata 5+1AA che prevedeva torri residenziali e l’assenza di un parco pubblico urbano. Negli anni successivi, il progetto è stato riconsiderato più volte, fino alla revisione attuale, avviata tra il 2021 e il 2022, quando si è scelto di concorrere al PINQuA.

Questa decisione ha comportato una trasformazione significativa del comparto:

è stata inserita una scuola media , esigenza definita insieme al Comune e all’Ufficio Scolastico Territoriale;

, esigenza definita insieme al Comune e all’Ufficio Scolastico Territoriale; i volumi esistenti sono stati ricompattati e ridistribuiti , mantenendo inalterate le superfici previste dal PRU;

, mantenendo inalterate le superfici previste dal PRU; è stato incrementato l’ordine urbano del comparto, con una maggiore chiarezza morfologica e una più equilibrata distribuzione tra edilizia, servizi e spazi aperti.

Le richieste dei cittadini

Per quanto riguarda l’ascolto dei cittadini, negli anni sono state raccolte osservazioni e istanze emerse dai tavoli pubblici nelle fasi precedenti del PRU, che hanno contribuito a considerare alcune scelte cardine:

riduzione delle altezze rispetto alle configurazioni originarie del 2010;

rispetto alle configurazioni originarie del 2010; introduzione di aree verdi e spazi pubblici ;

; maggiore attenzione ai percorsi pedonali, alla permeabilità e alla vivibilità del comparto.

Le revisioni più recenti, finalizzate al PINQuA, si sono sviluppate in un quadro normativo e temporale molto stringente, ma si collocano come evoluzione coerente dei contributi già raccolti negli anni: un progetto più integrato, dotato di maggiori servizi pubblici e con un impatto urbano più misurato rispetto alle prime versioni progettuali.

Durante la progettazione sono state valutate le portate di insediamento in termini di abitanti equivalenti, interfacciandosi con tutti gli enti gestori per garantire la piena capacità delle reti.

Gli interventi realizzati comprendono:

rifacimento completo della rete idrica e fognaria , dimensionata sulle nuove portate;

, dimensionata sulle nuove portate; estensione della rete di teleriscaldamento , con un investimento dedicato di circa 1 milione di euro ;

, con un investimento dedicato di circa ; coordinamento con il servizio viabilità per la progettazione di strade, accessi e distribuzione interna;

per la progettazione di strade, accessi e distribuzione interna; realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interamente finanziate dal soggetto attuatore.

COSA SORGERA’ NEL NUOVO QUARTIERE

Il comparto è stato dotato di infrastrutture completamente nuove, con un investimento complessivo superiore a 4,5 milioni di euro, interamente a carico del Fondo:

rifacimento completo della rete idrica e fognaria ;

; nuova viabilità interna e ridisegno degli accessi;

nuovi sottoservizi e adeguamento delle reti;

estensione della rete di teleriscaldamento, con un investimento dedicato di circa 1 milione di euro.

Bonifiche ambientali e valorizzazione archeologica

Sono stati sostenuti 2.796.000,00 € per la bonifica dei suoli, eliminando un potenziale rischio ambientale presente nell’area.

Tutte le spese connesse ai rinvenimenti archeologici — oggi esposti a Palazzo Farnese — sono state sostenute integralmente dal Fondo, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico della città.

Parco pubblico e sistema del verde

Il progetto prevede:

un parco pubblico di circa 15.000 m² (oltre ai 5.035 m² relativi al campo da calcio della Folgore);

(oltre ai 5.035 m² relativi al campo da calcio della Folgore); un giardino scolastico integrato di circa 3.000 m² ;

; aiuole, mitigazioni verdi e arredi già realizzati all’interno del comparto;

continuità con il verde circostante.

Il parco sostituisce un’area degradata e rappresenta una compensazione ambientale reale e tangibile.

Nuova scuola media come presidio pubblico

La scuola rappresenta un’opera di urbanizzazione secondaria che garantisce:

un servizio moderno per le famiglie

un presidio educativo sicuro

una migliore vitalità urbana e sociale dell’area

Riqualificazione di spazi pubblici esterni

Sono stati inoltre riqualificati i giardinetti di via Tortona, migliorando la qualità urbana anche fuori dal perimetro dell’intervento.

Certificazione ambientale internazionale

È in corso l’iter per l’ottenimento della certificazione LEED for Communities – livello Gold, uno dei più prestigiosi standard internazionali per:

qualità ambientale

sostenibilità energetica

gestione delle risorse

benessere sociale

resilienza urbana

Si tratta di un impegno volontario e non richiesto dalla normativa, che rappresenta un ulteriore livello di compensazione per il quartiere e una garanzia trasparente e verificabile sulla sostenibilità complessiva dell’intervento a favore dei futuri abitanti e dell’intero quartiere.

