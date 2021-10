Arresto dell’ex sindaco di Locri, manifestazione delle Donne in Nero: “La solidarietà non è reato”

Arresto dell’ex sindaco di Locri, Domenico Lucano: riceviamo e pubblichiamo la nota delle Donne in Nero.

La solidarietà non è reato. La condanna inflitta ieri dal Tribunale di Locri contro l’ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, introduce nel nostro ordinamento l’incredibile e inconcepibile reato di solidarietà: ma la solidarietà è uno dei principi fondanti della nostra Costituzione.

Riace ha rappresentato negli anni un modello di accoglienza e fratellanza verso le/gli ultim# della terra, preso ad esempio da tante amministrazioni, non solo italiane.

Accogliere chi fugge da guerre, povertà, cambiamenti climatici ridando vita a un antico borgo che rischiava di spopolarsi è stato una concreta dimostrazione di come si possa costruire integrazione e inclusione. Questo esperimento ha fatto incontrare le persone in quanto esseri umani e non “pericolosi nemici” da cui guardarsi, da scacciare come le/i tanti seminatori di odio degli ultimi anni hanno predicato.

Come Donne in Nero abbiamo sempre ricercato l’incontro come via per la risoluzione dei conflitti, come ci hanno da decenni insegnato le donne israeliane e palestinesi, le donne serbe e le donne bosniache.

Noi non abbiamo mai creduto “all’invasione”: il diritto di migrare è sancito internazionalmente. La terra è di tutte e tutti.

Per questo abbiamo sempre guardato all’esperienza di Riace con interesse e condivisione.

Quindi oggi esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà a Domenico Lucano domani – 2 ottobre 2021 – manifesteremo a Piacenza – Giardini Margherita, dalle 11.00 alle 12.00.