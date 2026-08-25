Farini, al via la raccolta puntuale: inizia la consegna dei contenitori

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, ATERSIR, Iren e Amministrazione Comunale hanno avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali.

In linea con le attuali normative, finalizzate a migliorare la quantità e la qualità della differenziata, il sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio da stradale diventerà porta a porta per il rifiuto residuo indifferenziato, per la carta e per il rifiuto organico. La nuova modalità, in questa prima fase, riguarderà una parte del territorio comunale e nelle zone con minore densità abitativa sarà modulata con varianti.

Gli operatori Iren sul territorio

Incaricati di Iren si recheranno a domicilio per consegnare i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare e spiegare i dettagli relativi al nuovo metodo di raccolta, che misurerà esclusivamente il rifiuto indifferenziato. Sarà fondamentale il coinvolgimento di tutti per raggiungere risultati ambientali significativi, contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati.

In questa prima fase avverrà solo la consegna dei materiali e dei nuovi contenitori. Il nuovo servizio di raccolta, con il calendario aggiornato, partirà in autunno, previa successiva comunicazione.

Ad ogni utenza verrà consegnato un bidoncino grigio per il rifiuto indifferenziato, dotato di microchip di riconoscimento: in futuro permetterà la lettura e il conteggio di ogni singolo ritiro. Per ciascuna utenza sarà previsto un numero di svuotamenti annuale, compreso nella tariffa. Applicando un principio di equità, gli eventuali costi aggiuntivi per le vuotature eccedenti saranno imputati all’utenza medesima anziché essere redistribuite sugli altri cittadini. I criteri di calcolo della tariffa dei rifiuti saranno illustrati nel dettaglio attraverso future comunicazioni.

La nuova tariffazione non parte subito. Nei prossimi mesi è previsto un periodo di test, fondamentale per perfezionare le modalità di raccolta differenziata e ridurre al minimo il conferimento dell’indifferenziato. La raccolta avrà frequenza settimanale, ma il bidoncino grigio va esposto solo quando è pieno.

La carta

Ad ogni utenza verrà consegnato un contenitore domiciliare per la raccolta della carta: sarà blu, in applicazione della normativa europea che identifica il colore blu per la carta e il giallo per la plastica. La raccolta della carta avrà frequenza quindicinale.

L’organico

Si tratta di una novità per i cittadini di Farini, che saranno invitati a separare il rifiuto organico (scarti di cibo derivanti dalla preparazione o dal consumo di pasti, alimenti deteriorati ecc.) negli appositi contenitori che verranno forniti (uno da utilizzare all’interno delle abitazioni ed uno per esporre il rifiuto per la raccolta). Il servizio, che sarà svolto con modalità porta a porta, avrà frequenza bisettimanale.

Rimarrà la raccolta stradale di plastica-barattolame e vetro e il contenitore della raccolta di plastica e barattolame diventerà di colore giallo.

Gli ingombranti

Conclusasi l’attività di informazione verrà introdotto il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio (su prenotazione). Rimane attivo il Centro di Raccolta del Comune in località Farini Sotto.

OPERATORI IREN A DOMICILIO

Da fine agosto gli incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza: non potendo entrare presso le abitazioni citofoneranno, invitando i cittadini ad uscire, per informare e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta. Saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607.

Successivamente, per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non abbiano trovato gli Utenti a domicilio, sarà anche possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente Temporaneo – Sala Consiliare del Municipio, Piazza Guglielmo Marconi, 10 – presentandosi con lo specifico avviso lasciato dagli incaricati Iren per il ritiro dei materiali indispensabili alla raccolta differenziata

Sabato 5 Settembre 9:00/13:00

Giovedì 10 Settembre 9:00/13:00

Sabato 12 Settembre 9:00/13:00

Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.

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