Cinema Sotto le stelle 2026 a Piacenza dal 12 giugno al 31 agosto. Verani: “70 serate, presenti i titoli di maggior successo della stagione” – AUDIO

Cinema Sotto le stelle 2026 a Piacenza dal 12 giugno al 31 agosto. Grandi nomi per la ventitreesima edizione della rassegna estiva promossa da Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Per il terzo anno l’evento si terrà nell’ex caserma Cantore – che sembra ormai la collocazione ideale per l’arena estiva grazie alla concessione degli spazi da parte di Cassa Depositi e Prestiti – e che fino al 31 agosto proporrà 70 serate dedicate ai cinefili. Cinema sotto le stelle è un appuntamento ormai irrinunciabile dell’estate piacentina, come sottolineato alla presentazione della rassegna, che si è tenuta a Palazzo Rota Pisaroni con la partecipazione del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli, dell’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza, del presidente Arci Piacenza Nicola Curtarelli e del direttore artistico Piero Verani, anche presidente Cinemaniaci e vicepresidente Arci Piacenza.

L’edizione 2026 prevede – commenta il Direttore Artistico della rassegna Piero Verani – una settantina di serate anche quest’anno. Si tratta di una garanzia per i piacentini che possono avere una media di sei sere su sette, per due mesi e mezzo. Un’altra prerogativa è certamente la presenza dei titoli di maggiore successo della stagione. In particolare i più premiati agli Oscar, ai David di Donatello e ai principali festival internazionali. Poi sono previste alcune serate con ospiti, quindi ci sarà anche la possibilità di dialogare con gli autori dei film dopo la proiezione.

Spazio anche agli amanti dei film in lingua originale

Sì, abbiamo ben 12 proiezioni in lingua originale su 71 proiezioni totali. Tra le pellicole in cartellone segnalo inoltre l’ultimo lavoro di Steven Spielberg che proietteremo in agosto, perché per l’arena estiva il film sarà disponibile nella seconda parte della stagione.

«Il Cinema sotto le Stelle è la rassegna estiva più estesa ed attesa di Piacenza – il commento di Mario Magnelli -, e da tre anni offre anche l’opportunità di abitare e godere dei meravigliosi spazi della ex Caserma Cantore, concessa da Cassa Depositi e Prestiti che ne è proprietaria. Questa manifestazione, tengo a sottolinearlo, non si limita alla promozione della settima arte. Essa rappresenta un vero e proprio presidio di comunità: con 70 serate, proiezioni di qualità, approfondimenti culturali e biglietti agevolati, è un’occasione importante di aggregazione nei lunghi mesi in cui la città tende a svuotarsi, in un ambiente amichevole e sostenibile grazie al lavoro dei tanti volontari che si impegnano a tenere questo luogo aperto e vivo da giugno a fine agosto».

Un ringraziamento a cui si è unito l’assessore comunale Christian Fiazza, ponendo l’accento sul valore inestimabile della rete di collaborazioni tra associazionismo e istituzioni, che eleva la qualità della proposta culturale di Piacenza.

«Alternando piccole produzioni e grandi cast, film drammatici e commedie, garantiremo sei serate su sette, ogni settimana, per due mesi e mezzo – ha sottolineato Piero Verani -, il che rappresenta uno sforzo notevole per i nostri volontari, che fanno davvero del proprio meglio per garantire un’offerta continuativa e variegata che possa incontrare l’interesse di tutta la cittadinanza».

Si è rivolto invece a Comune, Fondazione e Cassa Depositi e Prestiti il presidente di Arci Nicola Curtarelli, ringraziando per il sostegno accordato al Cinema sotto le stelle «In una fase storica in cui la promozione della cultura cinematografica, a livello nazionale, ha subito tagli molto pesanti, a scapito non solo dell’industria cinematografica ma anche del cinema come presidio culturale, di quei progetti che hanno un risvolto soprattutto sociale».

L’EDIZIONE 2026

Settanta dunque le serate di cinema, anche se le proiezioni sono in tutto 71: è in programma un doppio spettacolo sabato 25 luglio, poiché al termine di uno dei film più attesi dell’estate, “Amarga navidad” di Pedro Almodovar, verrà proposta una proiezione “di mezzanotte” con l’ultimo horror del maestro Sam Raimi.

Il programma offre, come sempre, un mix di svago e impegno, d’essai e popolare, cinema italiano e internazionale. Tanti i film che hanno ricevuto riconoscimenti agli Oscar e ai David di Donatello, ma anche ai Cesar in Francia e ai Goya in Spagna, e naturalmente i principali film premiati nei festival di Cannes, Venezia e Berlino.

La rassegna aderisce all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution e alla proposta della Fice “Accadde domani” per il cinema italiano; nel programma alcuni titoli sono indicati con il bollino di qualità Premio Cat, iniziativa che testimonia il lavoro approfondito che Cinemaniaci fa sulla settima arte.

Da segnalare alcune serate con ospiti: si comincia il 15 giugno con la produttrice piacentina Benedetta Scagnelli che accompagnerà il film “Gioia mia”, diretto da Margherita Spampinato, ambientato in Sicilia e vincitore di diversi premi; il 19 giugno toccherà a Theo Putzu e Paolo Cagnacci intervenire in arena per il loro documentario “Avevo due paure” realizzato nel 2025 per gli 80 anni della Liberazione e proposto al pubblico nell’80esimo anniversario della Repubblica; il 22 giugno l’attore Giulio Scarpati sarà ospite alla proiezione di “Le stanze di Verdi”, opera prodotta dal piacentino Giorgio Leopardi, che presenterà il film, insieme a Marco Corradi, autore del libro Verdi non è di Parma e al produttore esecutivo Amine Moughanime. Alcune operatrici del Centro Antiviolenza animeranno una discussione dopo la visione di “No Good Men” il 25 giugno (per il secondo anno di fila collaboriamo con il Centro); infine, l’attore Luca Lucini e l’attore Francesco Salvi accompagneranno “L’amore, in teoria” in prima visione a Piacenza il 9 luglio.

“Zootropolis 2” è il film d’animazione scelto per questa edizione mentre “Velluto blu” è il film restaurato dalla Cineteca di Bologna per Il Cinema Ritrovato in scaletta questa estate.

Le proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano, molto apprezzate dalle giovani generazioni, sono 11 e comprendono il caso dell’anno “Le città di pianura”, oltre che titoli ricercati e originali quali “Mio fratello è un vichingo” e “La mattina scrivo”; e il Leone d’Oro “Father, Mother, Sister, Brother”.

Tra i film più amati dal grande pubblico: “Michael” che con la storia di Michael Jackson e l’ultima pellicola di Steven Spielberg, “Disclosure Day”, opera di fantascienza molto attesa. “Sentimental Value”, “I colori del tempo”, “Il diavolo veste Prada 2”, “Hamnet” e “Cinque secondi”.

Informazioni

Come sempre, verrà allestito un servizio bar durante le serate e i biglietti potranno essere acquistati sia la sera stessa sia in loco sia online (senza assegnazione del posto).

Il programma completo è su www.cinemaniaci.org e le eventuali variazioni di programma, per esempio a causa del meteo avverso, saranno comunicate in itinere sui canali Instagram, Facebook e Telegram dell’associazione Cinemaniaci.

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