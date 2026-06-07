Estate 2026 a Rivergaro, si balla il liscio il mercoledì dal 17 giugno al 9 settembre con la “Balera del Trebbia”

7 Giugno 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Estate 2026 a Rivergaro, "Balera del Trebbia"
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Estate 2026 a Rivergaro, si balla il liscio il mercoledì dal 17 giugno al 9 settembre. Sono diverse le orchestre ad esibirsi ogni settimana dalle 21.15, nella “Balera del Trebbia”.

L’evento a pagamento, nell’area festa del Parco degli Alpini, è proposto dalla Pro Loco Tramballando.

Il programma

Mercoledì 17 Giugno: Daniele Cordani.

Mercoledì 24 Giugno: Ringo Story.

Mercoledì 01 Luglio: Nunzia Tulipano.

Mercoledì 08 Luglio: Beppe Maccagni.

Mercoledì 15 Luglio: Angelo Caravaggio.

Mercoledì 22 Luglio: Michela Giordano.

Mercoledì 29 Luglio: Danilo Rancati.

Mercoledì 05 Agosto: Ringo Story.

Mercoledì 12 Agosto: Macho Band.

Mercoledì 19 Agosto: Beppe Maccagni.

Mercoledì 26 Agosto: Franco bagutti

Mercoledì 02 Settembre: Athos Bassissi.

Mercoledì 09 Settembre: Michela Giordano.

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