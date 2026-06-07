Estate 2026 a Rivergaro, si balla il liscio il mercoledì dal 17 giugno al 9 settembre con la “Balera del Trebbia”

Estate 2026 a Rivergaro, si balla il liscio il mercoledì dal 17 giugno al 9 settembre. Sono diverse le orchestre ad esibirsi ogni settimana dalle 21.15, nella “Balera del Trebbia”.
L’evento a pagamento, nell’area festa del Parco degli Alpini, è proposto dalla Pro Loco Tramballando.
Il programma
Mercoledì 17 Giugno: Daniele Cordani.
Mercoledì 24 Giugno: Ringo Story.
Mercoledì 01 Luglio: Nunzia Tulipano.
Mercoledì 08 Luglio: Beppe Maccagni.
Mercoledì 15 Luglio: Angelo Caravaggio.
Mercoledì 22 Luglio: Michela Giordano.
Mercoledì 29 Luglio: Danilo Rancati.
Mercoledì 05 Agosto: Ringo Story.
Mercoledì 12 Agosto: Macho Band.
Mercoledì 19 Agosto: Beppe Maccagni.
Mercoledì 26 Agosto: Franco bagutti
Mercoledì 02 Settembre: Athos Bassissi.
Mercoledì 09 Settembre: Michela Giordano.