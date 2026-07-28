Lultimaprovincia 2026, il Festival di Circo e Teatro Contemporaneo dal 9 agosto al 12 settembre

Lultimaprovincia 2026, il Festival di Circo e Teatro Contemporaneo 9 agosto al 12 settembre. Un progetto di Manicomics Teatro.
La 35° Edizione è stata presentata nella mattinata del 28 luglio: l’acrobazia più grande che tentiamo con il viaggio di spettacoli divertenti, sorprendenti, emozionanti tra Piacenza e Provincia oggi è di riconoscerci allo specchio umani ogni giorno: riconoscere la Comunità come forma privilegiata di sviluppo personale, familiare, culturale. Vogliamo riconoscere l’incontro come forma privilegiata e creativa per l’accrescimento del valore del singolo in quanto uno, unico, irripetibile. Il teatro circo contemporaneo, così come tutta l’arte, da sempre si confronta con la volontà di volare con la fantasia e al contempo il desiderio di esserci. Giochiamo all’incontrarci, a generare valore umano intorno a noi. Coltiviamolo insieme.
I numeri del 2026
15 compagnie italiane e straniere di fama internazionale
13 spettacoli di circo contemporaneo
3 spettacoli di clown contemporaneo e musicale
2 spettacoli di teatro circo
1 spettacolo di teatro tragico contemporaneo
Tutti gli spettacoli sono gratuiti. In caso di pioggia, gli spettacoli si terranno in luoghi alternativi.
Calendario: Lultimaprovincia 2026
Calendario Sintetico
AGOSTO
- 09/08 – 21h Piazza Combattenti – Comune di Alta Val Tidone – «GENERAZIONE FORTUNA» Duo Zanapia – CIRCO CONTEMPORANEO
- 17/08 – 21h Piazza Duomo – BOBBIO – «LUSIN» Compagnia Hanami – CIRCO CONTEMPORANEO
- 17/8/26 22h Chiostro di San Colombano – BOBBIO – «Nanni ed Emilia» Compagnia Manicomics Teatrocirco – TEATRO CIRCO D’OMBRE E D’ATTORE
- 19/08 – 21h Piazza Trento – TRAVO – «KRAMA» Collettivo 6TU – CIRCO CONTEMPORANEO
- 20/08 – 21h Piazzale dietro la Chiesa di Tuna – TUNA DI GAZZOLA – «SCONCERTO D’AMORE» Compagnia Nando e Maila – CIRCO CONTEMPORANEO MUSICALE
- 21/08 – 21h Piazzale dietro la Chiesa di Tuna – TUNA DI GAZZOLA – «CIRCO PALACINCA» Duo Chien Barbu Mal Rasè – CIRCO CONTEMPORANEO MUSICALE
- 23/08 – 21h Piazza Casaroli CASTEL SAN GIOVANNI – «TUTTI IN VALIGIA» Compagnia ArtemakÌa – CIRCO CONTEMPORANEO
- 24/08 – 21h Piazza Roma 16 – GOSSOLENGO – «MESSIEUR, CHE FIGURA!» Compagnia TTB Teatro Tascabile di Bergamo – CLOWN CONTEMPORANEO
- 25/08 – 21h Giardino dell’Oratorio – VILLÒ di VIGOLZONE – «COSA BOLLE IN PENTOLA» Manicomics Teatro – CLOWN CONTEMPORANEO
- 26/08 – 21h Piazza della Pace – GRAGNANO TRE.SE – «ORLANDO FURIOSO» Collettivo Clown – TEATRO CIRCO CONTEMPORANEO
- 27/08 – 21h Pista di Pattinaggio via Dante Alighieri SAN NICOLÒ – “DEVI STARE MOLTO CALMO” Compagnia Petit Cabaret 1924 – CIRCO CONTEMPORANEO
- 28/08 – 21h Piazza del Pellegrino – ROVELETO di CADEO – “CLOWN ALLA RISCOSSA” Compagnia Madame Rebiné – CIRCO CONTEMPORANEO
SETTEMBRE
- 01/09 – 21h Piazza del Castello – VIGOLZONE – “POP BINS” Compagnia Jashgawronsky Brothers – CLOWN MUSICALE
- 02/09 – 21h Piazza Ghisoni – PODENZANO – «HUMAN JUNGLE» Compagnia Artemakìa – CIRCO CONTEMPORANEO
- 03/09 – 21h Pista di Pattinaggio di Via Tobagi – ROTTOFRENO ««FOLLIES Diego Baraccano – CIRCO CONTEMPORANEO
- 04/09 21h P.zza Paolo Araldi – RIVERGARO – «PETIT FRÈRE» Compagnia T’es rien sans la terre – CIRCO CONTEMPORANEO
- 10/09 – 21h Piazza XX Settembre – CARPANETO – «OLDIES GOLDIES» Compagnia PEM Habitat Teatrali – CLOWN E CIRCO CONTEMPORANEO
Realizzato con il contributo di:
Fondazione di Piacenza e Vigevano,
Regione Emilia Romagna,
Ministero della Cultura
E con il contributo del Comune di Piacenza e di 14 Comuni della Provincia, di cui Comune di Alta Val Tidone, Comune di Bobbio, Comune di Cadeo, Comune di Carpaneto, Comune di Castel San Giovanni, Comune di Gazzola, Comune di Gossolengo, Comune di Gragnano Trebbiense, Comune di Podenzano, Comune di Rivergaro, Comune di Rottofreno, Comune di Travo, Comune di Vigolzone
In collaborazione ASP-Città di Piacenza.