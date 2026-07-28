Lultimaprovincia 2026, il Festival di Circo e Teatro Contemporaneo dal 9 agosto al 12 settembre

Lultimaprovincia 2026, il Festival di Circo e Teatro Contemporaneo 9 agosto al 12 settembre. Un progetto di Manicomics Teatro.

La 35° Edizione è stata presentata nella mattinata del 28 luglio: l’acrobazia più grande che tentiamo con il viaggio di spettacoli divertenti, sorprendenti, emozionanti tra Piacenza e Provincia oggi è di riconoscerci allo specchio umani ogni giorno: riconoscere la Comunità come forma privilegiata di sviluppo personale, familiare, culturale. Vogliamo riconoscere l’incontro come forma privilegiata e creativa per l’accrescimento del valore del singolo in quanto uno, unico, irripetibile. Il teatro circo contemporaneo, così come tutta l’arte, da sempre si confronta con la volontà di volare con la fantasia e al contempo il desiderio di esserci. Giochiamo all’incontrarci, a generare valore umano intorno a noi. Coltiviamolo insieme.

I numeri del 2026

15 compagnie italiane e straniere di fama internazionale

13 spettacoli di circo contemporaneo

3 spettacoli di clown contemporaneo e musicale

2 spettacoli di teatro circo

1 spettacolo di teatro tragico contemporaneo

Tutti gli spettacoli sono gratuiti. In caso di pioggia, gli spettacoli si terranno in luoghi alternativi.

Calendario: Lultimaprovincia 2026

Calendario Sintetico

AGOSTO

09/08 – 21h Piazza Combattenti – Comune di Alta Val Tidone – «GENERAZIONE FORTUNA» Duo Zanapia – CIRCO CONTEMPORANEO

17/08 – 21h Piazza Duomo – BOBBIO – «LUSIN» Compagnia Hanami – CIRCO CONTEMPORANEO

17/8/26 22h Chiostro di San Colombano – BOBBIO – «Nanni ed Emilia» Compagnia Manicomics Teatrocirco – TEATRO CIRCO D’OMBRE E D’ATTORE

19/08 – 21h Piazza Trento – TRAVO – «KRAMA» Collettivo 6TU – CIRCO CONTEMPORANEO

20/08 – 21h Piazzale dietro la Chiesa di Tuna – TUNA DI GAZZOLA – «SCONCERTO D’AMORE» Compagnia Nando e Maila – CIRCO CONTEMPORANEO MUSICALE

21/08 – 21h Piazzale dietro la Chiesa di Tuna – TUNA DI GAZZOLA – «CIRCO PALACINCA» Duo Chien Barbu Mal Rasè – CIRCO CONTEMPORANEO MUSICALE

23/08 – 21h Piazza Casaroli CASTEL SAN GIOVANNI – «TUTTI IN VALIGIA» Compagnia ArtemakÌa – CIRCO CONTEMPORANEO

24/08 – 21h Piazza Roma 16 – GOSSOLENGO – «MESSIEUR, CHE FIGURA!» Compagnia TTB Teatro Tascabile di Bergamo – CLOWN CONTEMPORANEO

25/08 – 21h Giardino dell’Oratorio – VILLÒ di VIGOLZONE – «COSA BOLLE IN PENTOLA» Manicomics Teatro – CLOWN CONTEMPORANEO

26/08 – 21h Piazza della Pace – GRAGNANO TRE.SE – «ORLANDO FURIOSO» Collettivo Clown – TEATRO CIRCO CONTEMPORANEO

27/08 – 21h Pista di Pattinaggio via Dante Alighieri SAN NICOLÒ – “DEVI STARE MOLTO CALMO” Compagnia Petit Cabaret 1924 – CIRCO CONTEMPORANEO

28/08 – 21h Piazza del Pellegrino – ROVELETO di CADEO – “CLOWN ALLA RISCOSSA” Compagnia Madame Rebiné – CIRCO CONTEMPORANEO

SETTEMBRE

01/09 – 21h Piazza del Castello – VIGOLZONE – “POP BINS” Compagnia Jashgawronsky Brothers – CLOWN MUSICALE

02/09 – 21h Piazza Ghisoni – PODENZANO – «HUMAN JUNGLE» Compagnia Artemakìa – CIRCO CONTEMPORANEO

03/09 – 21h Pista di Pattinaggio di Via Tobagi – ROTTOFRENO ««FOLLIES Diego Baraccano – CIRCO CONTEMPORANEO

04/09 21h P.zza Paolo Araldi – RIVERGARO – «PETIT FRÈRE» Compagnia T’es rien sans la terre – CIRCO CONTEMPORANEO

10/09 – 21h Piazza XX Settembre – CARPANETO – «OLDIES GOLDIES» Compagnia PEM Habitat Teatrali – CLOWN E CIRCO CONTEMPORANEO

Realizzato con il contributo di:

Fondazione di Piacenza e Vigevano,

Regione Emilia Romagna,

Ministero della Cultura

E con il contributo del Comune di Piacenza e di 14 Comuni della Provincia, di cui Comune di Alta Val Tidone, Comune di Bobbio, Comune di Cadeo, Comune di Carpaneto, Comune di Castel San Giovanni, Comune di Gazzola, Comune di Gossolengo, Comune di Gragnano Trebbiense, Comune di Podenzano, Comune di Rivergaro, Comune di Rottofreno, Comune di Travo, Comune di Vigolzone

In collaborazione ASP-Città di Piacenza.

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