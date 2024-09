Fiorenzuola – Pistoiese LIVE (1-1): Kharmoud pareggia per gli ospiti

Segui Fiorenzuola – Pistoiese LIVE dalle 15:00 con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Primo Tempo (0-0)

3′ Sementa prova il tiro col mancino, fuori però il suo tentativo

9′ primo tiro anche degli ospiti con Cardella su punizione, nessun problema, però, per Gilli

15′ occasionissima per Cardella che dopo un rimpallo si trova il pallone tra i piedi e dal limite dell’area piccola calcia a botta sicura: grande intervento di Gilli che mette il pallone in angolo

19′ altra grande occasione per la Pistoiese con Greselin al termine di una bella azione sulla destra: fondamentale il recupero di Lori che in scivolata mette la palla in angolo

34′ altra punizione di Cardella che va diretto in porta basso col mancino, ottima parata di Gilli che la devia in corner

37′ occasione per Sparacello che stoppa in area e va col mancino: palla sull’esterno della rete

Finisce una prima frazione con la Pistoiese che, sulla carta, avrebbe meritato qualcosina di più. I rossoneri hanno bisogno di fare meglio, soprattutto in avanti, dove scarseggiano le occasioni pericolose.

Secondo Tempo (1-1)

55′ primi cambi: esce Ghibaudo per Sette per il Fiorenzuola, fuori Dibenedetto, Tanasa e Caponi per Grilli, Kharmoud e Basanisi

62′ Sementa porta avanti il Fiorenzuola: regalo del portiere Lagonigro che sbaglia uno stop e si fa rubare la palla da Sementa: non ha problema il 19 del Fiorenzuola ad appoggiare la sfera in porta, rossoneri avanti

65′ ci prova Grilli dal limite: pallone centrale nessun problema per Gilli

66′ altro cambio per i rossoneri: esce l’autore del gol Sementa per Gozzerini. Dentro Larhrib per Greselin nella Pistoiese.

70′ pareggio della Pistoiese con Kharmoud: bravo il 7 degli ospiti a deviare un tiro di Larhrib e a non lasciare scampo al portiere dei rossoneri. Gara nuovamente in parità

72′ dentro Gavioli per Oboe nel Fiorenzuola

78′ dentro Tascini per la Pistoiese: tridente in avanti per gli ospiti che vogliono vincere

83′ occasione gigantesca per Gavioli che in ripartenza si trova di fronte a Lagonigro da solo, lo salta ma non riesce ad appoggiarla in porta per il salvataggio provvidenziale di Diodato

86′ dentro Lauciello per Finardi nel Fiorenzuola per questi ultimi minuti

Le Formazioni

FIORENZUOLA: Gilli, Lori, Ronchi, Nagy, Ghibaudo, Tringali, De Ponti, Finardi, Sementa, Mosele, Oboe. All. Cammaroto

PISTOIESE: Lagonigro, Donida, Bertolo, Mazzei, Dibenedetto, Caponi, Tanasa, Greselin, Diodato, Cardella, Sparacello. All. Giacomarro

Il Fiorenzuola di mister Cammaroto, alla prima giornata di Serie D girone D, ospita al Velodromo Pavesi la Pistoiese.

Fiorenzuola di nuovo in D

Dopo l’amara retrocessione arrivata al termine dei playout a Novara, il Fiorenzuola torna in D e lo fa con rinnovamento totale. Nuovo staff e nuovi giocatori ma stessi filosofia e credo: puntare sui giovani per costruire, nel tempo, una squadra forte, competitiva e in grado di tornare tra i professionisti.

L’ostacolo della prima giornata è già molto ostico.

La Pistoiese di mister Giacomarro

La Pistoiese parte, sulla carta, come una delle pretendenti alla vittoria finale e cercherà di metterlo subito in pratica fin dalla prima giornata.

I toscani, eliminati come il Fiorenzuola al primo turno di Coppa Italia Serie D, sanno che in questa lega ogni partita è difficile e non esistono risultati scontati.

Fiorenzuola – Pistoiese sarà il primo big match della stagione per i rossoneri.