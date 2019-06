Finale contro il Trapani, maxi schermo allo stadio Garilli

In occasione della finale dei playoff tra Trapani e Piacenza, la società metterà a disposizione un maxi schermo allo stadio Garilli. Lo comunica in una nota il Piacenza Calcio. Un’opportunità per i per i tanti tifosi che non potranno raggiungere la Sicilia. Come è noto, la finale sarà sabato 15 giugno alle ore 20.30.

I cancelli saranno aperti alle ore 19.45 con ingresso gratuito lato tribuna. Inoltre, saranno presenti alcuni punti di ristoro con servizio bar, messi gentilmente a disposizione dal nostro sponsor L’Altro Village.