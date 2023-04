Floravilla al decimo anniversario, appuntamento il 29-30 aprile: “Tante novità ed espositori in aumento” – AUDIO

Decimo anniversario per Floravilla che torna ad animare Castel San Giovanni i prossimi 29 e 30 aprile, nella splendida cornice di Villa Braghieri. Cresce il numero di espositori, una decina quelli che parteciperanno alla manifestazione per la prima volta. In tutto saranno presenti 15 vivaisti, 25 stand di oggettistica e artigianato, 9 dedicati alle specialità enogastronomiche del territorio oltre a 12 associazioni di volontariato. E, da quest’anno, vera novità di Floravilla, la kermesse castellana avrà una sezione dedicata al benessere e alla cura della persona, con prodotti e incontri a cura di erboristi ed esperti del territorio.

“Noi vogliamo puntare sul territorio, vogliamo dare un’opportunità alle nostre aziende e ai nostri concittadini. Per questo motivo cerchiamo sempre di ricreare vetrine che possano promuovere la nostra Val Tidone e in generale la provincia piacentina”, commenta Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco castellana, organizzatrice dell’evento con il supporto del Comune di Castel San Giovanni. Insomma, Floravilla vola, come una farfalla: e non a caso la farfalla è il tema centrale di questa decima edizione.

Programma della due giorni di Floravilla: tante novità

Per quanto riguarda la giornata di sabato, dopo l’inaugurazione, alle ore 11.00, i visitatori potranno addentrarsi tra gli spazi espositivi a caccia di idee per arricchire il proprio giardino. Per quanto riguarda pranzo e merende, poi, ci penserà la Pro Loco che allestirà un’ampia cucina mobile nella quale preparerà piatti della tradizione e non solo. Nel pomeriggio spazio alla cultura a partire dalle visite guidate a Villa Braghieri, dalle 14,30 alle 18,30. Poi un ricco calendario di incontri.

Barbara Marino ci accompagnerà alla scoperta della naturopatia con un accenno anche alle proprietà benefiche che le piante riservano per i più piccoli. Sempre alle 16.00 il professor Marco Francolini terrà una dimostrazione di potatura e piantumazione: “Questa idea nasce dalla volontà di offrire un servizio in più ai nostri visitatori – spiega Bertaccini – le persone che acquistano una pianta o un fiore avranno la possibilità di incontrare un esperto in grado di svelare i segreti del prodotto acquistato, per una corretta manutenzione”.

La presentazione del recupero di villa Braghieri

Protagonista della giornata sarà Villa Braghieri e con lei un’altra novità: sempre alle 16.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale del primo stralcio del recupero storico della villa.

“Abbiamo pensato che la cornice migliore per questa inaugurazione fosse proprio Floravilla – commenta il sindaco Lucia Fontana – sarà presente l’architetto Stefano Orsi, che ha curato la fase progettuale, realizzata poi dalla ditta Groppi di Piacenza. Presente anche l’agronomo Emanuela Torrigiani che invece parlerà della riqualificazione del parco”. Riqualificazione, con tanto di piantumazione di nuove piante e nuovi fiori, strettamente legata a vincoli della Soprintendenza, la quale ha voluto rispettare il progetto originario ottocentesco di Giuseppe Roda.

Alle 17.00 si torna a parlare di benessere con la lezione di “Yoga con Terry”, ma per chi si sente già sufficientemente in forma è possibile approcciarsi al mistico mondo dei bonsai con un incontro sempre alle 17.00. Incontro che sarà comunque replicato il giorno successivo, alle 10.00 del mattino.

Domenica, poi, proseguono le visite guidate all’interno di Villa Braghieri. Se le visite del sabato saranno affidate agli esperti funzionari della struttura, la domenica toccherà ai volontari del FAI, che patrocina la manifestazione: visite dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Si torna poi a parlare di salute: alle 11.00 lezioni di body balance con l’istruttore Francesco Barattieri (prenotazione al numero 329 3149860), mentre alle 16.00 lezione sulle proprietà delle erbe officinali e aromatiche con liberi assaggi a cura di Erboristeria Natura di Lorenza e Valentina. Sempre alle 16.00 tornano i preziosi consigli del professor Francolini e alle 17.00 si impara la corretta manutenzione del giardino a cura della ditta Irrigarden. Tante novità dunque a Floravilla, ma non finisce qui.

Escursioni

Nel corso dei due giorni, poi, si potrà partecipare alle suggestive escursioni di Forest Bathing organizzate dall’associazione APS La Cura del Bosco che accompagnerà coloro che lo desiderano in una magica passeggiata fino al Ballottino di Sarmato, per ammirarne e conoscerne le piante e la vegetazione (prenotazione consigliata tramite il numero 338 2522365 – info@lacuradelbosco.org).

“Io personalmente devo ringraziare come sempre la nostra Pro Loco, che rende possibili eventi come questo, spendendosi per l’interesse di tutti i castellani – commenta Fontana – un grazie anche alla Provincia, all’associazione Emilia e alla Regione per il supporto. Inoltre, non possiamo dimenticare quelle aziende che hanno creduto ancora una volta in questa manifestazione: Engineering 2k e BCC Emilbanca”.

Florabimbi

Per tutta la durata della manifestazione ampio spazio ai più piccoli che potranno cimentarsi in laboratori e divertirsi con le tante iniziative di intrattenimento, il tutto a cura delle maestre della scuola per l’infanzia. Le attività si terranno sabato dalle 15.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

Biglietti

Il costo del biglietto per accedere a Floravilla è di 3 euro (valido per i due giorni). Ingresso gratuito invece per gli iscritti al FAI o per chi si iscriverà sul momento durante l’evento.

Floravilla dunque porta con sé tante novità, appuntamento dunque il 28 e 29 aprile.