“Deltaplano contro l’alta tensione”, al loro arrivo i soccorritori trovano il mezzo ma non il pilota

Alcuni testimoni hanno allertato i soccorsi avendo notato un deltaplano a motore in difficoltà tra i cieli di Calendasco. Secondo alcuni, il deltaplano avrebbe terminato la propria corsa contro i cavi dell’alta tensione. I soccorritori, basandosi sulle indicazioni fornite dai residenti sono accorsi sul posto trovando però solo la carcassa del velivolo. Del conducente nessuna traccia. I fatti sono accaduti ieri, i soccorsi hanno rinvenuto la carcassa del deltaplano tra la vegetazione nei pressi di Malpaga.

Accertamenti per capire cosa sia accaduto sono in corso. Non è da escludere che il pilota del deltaplano si sia effettivamente schiantato contro i cavi dell’elettricità restando però illeso. A quel punto potrebbe aver contattato un conoscente per farsi venire a prendere, con l’intenzione di tornare attrezzato per recuperare il mezzo danneggiato.

