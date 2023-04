Fragilità, nuova iniziativa per le famiglie. L’Assessora Corvi: “Importante sodalizio con l’Associazione Bottigelli” – AUDIO

Iniziativa per aiutare le famiglie fragili, Nicoletta Corvi: “Importante sodalizio con l’associazione Bottigelli“. L’Assessora a Solidarietà e Inclusione sociale ha presentato, assieme ai referenti dell’Associazione William Bottigelli, la nuova iniziativa del sodalizio a sostegno delle famiglie in condizioni di fragilità, già in carico ai Servizi sociali comunali. Si tratta dell’erogazione di tessere prepagate per l’acquisto di generi alimentari.

E’ un sodalizio – commenta Nicoletta Corvi – che si concretizza in tessere per poter acquistare dei generi di prima necessità, messe a disposizione dal Conad. Abbiamo questa triangolazione importante, quindi assieme all’Associazione Bottigelli sono stati messi a disposizione i buoni spesa a vantaggio dei nuclei fragili. L’associazione lavora con noi da tempo. E’ sempre pronta a intervenire anche nei confronti di bambini e ragazzi che hanno necessità mediche particolari.

Sono anni difficili per le famiglie più fragili che hanno visto peggiorare la loro situazione dopo il Covid e la crisi energetica

Purtroppo abbiamo avuto un incremento delle situazioni di povertà. Oltre il periodo Covid e le conseguenze della guerra in Ucraina c’è anche lo sblocco degli sfratti, quindi c’è anche un’emergenza abitativa. Il Comune è in prima linea a mettere disposizione misure e strumenti economici differenti però noi lo possiamo fare anche grazie ad associazioni come la Bottigelli, citata prima, che intervengono a nostro supporto. In particolare incrementando la nostra possibilità di risorse e misure di interventi per essere tutti assieme in prima linea per aiutare le nostre famiglie.