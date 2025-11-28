Piacenza per Gaza, campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti 

Il Coordinamento Piacenza per Gaza lancia la mobilitazione con un sit-in in centro città in occasione della Giornata Internazionale di Solidarietà contro il genocidio e esodo forzato del popolo Palestinese.

La nota del coordinamento Piacenza per Gaza

Il Coordinamento Piacenza per Gaza aderisce e lancia a livello locale la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri e delle prigioniere palestinesi detenuti/e nelle carceri militari israeliane.

Per l’avvio della campagna, il Coordinamento ha organizzato un sit-in e volantinaggio che si terrà sabato 29 novembre 2025, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, in via Cavour angolo via XX settembre a Piacenza.

L’iniziativa piacentina si inserisce nel quadro di una mobilitazione globale promossa da organizzazioni della società civile che difendono i diritti umani, il diritto internazionale e il diritto del popolo palestinese alla libertà e all’autodeterminazione.

La campagna internazionale, che prende il via ufficialmente il 29 novembre, pone al centro le seguenti richieste:

La liberazione incondizionata del leader palestinese Marwan Barghouti.

La liberazione di tutti gli uomini e di tutte le donne palestinesi detenuti/e nelle carceri israeliane, tra cui bambini, donne, operatori sanitari e giornalisti.

La chiusura dei centri di tortura israeliani e il pieno rispetto dei diritti umani e dei diritti dei prigionieri.

Il rispetto della Terza e Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 e del diritto internazionale umanitario.

L’accesso immediato del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) alle carceri e ai prigionieri Palestinesi detenuti in Israele.

Il Coordinamento Piacenza per Gaza invita la cittadinanza a partecipare all’azione di sensibilizzazione per sostenere un atto ritenuto necessario verso la giustizia e la pace in Palestina: la liberazione del leader Barghouti e dei prigionieri/e.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy