Piacenza per Gaza, campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti 

Il Coordinamento Piacenza per Gaza lancia la mobilitazione con un sit-in in centro città in occasione della Giornata Internazionale di Solidarietà contro il genocidio e esodo forzato del popolo Palestinese.
La nota del coordinamento Piacenza per Gaza
Il Coordinamento Piacenza per Gaza aderisce e lancia a livello locale la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri e delle prigioniere palestinesi detenuti/e nelle carceri militari israeliane.
Per l’avvio della campagna, il Coordinamento ha organizzato un sit-in e volantinaggio che si terrà sabato 29 novembre 2025, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, in via Cavour angolo via XX settembre a Piacenza.
L’iniziativa piacentina si inserisce nel quadro di una mobilitazione globale promossa da organizzazioni della società civile che difendono i diritti umani, il diritto internazionale e il diritto del popolo palestinese alla libertà e all’autodeterminazione.
La campagna internazionale, che prende il via ufficialmente il 29 novembre, pone al centro le seguenti richieste:
- La liberazione incondizionata del leader palestinese Marwan Barghouti.
- La liberazione di tutti gli uomini e di tutte le donne palestinesi detenuti/e nelle carceri israeliane, tra cui bambini, donne, operatori sanitari e giornalisti.
- La chiusura dei centri di tortura israeliani e il pieno rispetto dei diritti umani e dei diritti dei prigionieri.
- Il rispetto della Terza e Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 e del diritto internazionale umanitario.
- L’accesso immediato del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) alle carceri e ai prigionieri Palestinesi detenuti in Israele.
Il Coordinamento Piacenza per Gaza invita la cittadinanza a partecipare all’azione di sensibilizzazione per sostenere un atto ritenuto necessario verso la giustizia e la pace in Palestina: la liberazione del leader Barghouti e dei prigionieri/e.