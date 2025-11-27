Frecciarossa, oggi l’incontro con il ministro Salvini: “Attese risposte in poche ore”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato nel pomeriggio l’amministratore delegato del Gruppo FS Antonio Donnarumma e l’AD di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio per affrontare il tema delle fermate del Frecciarossa serale Roma-Milano a Parma e Piacenza, la cui soppressione è prevista dal 14 dicembre.
Alla luce delle richieste provenienti dai rappresentanti del territorio, dagli amministratori locali e dal mondo produttivo, il Ministro ha chiesto ai vertici di FS e Trenitalia un’analisi puntuale dei costi e dei livelli di utilizzo della tratta, invitando a evitare la sospensione delle fermate.
Considerata la rilevanza del servizio per i due territori, Salvini ha domandato una risposta entro la mattina di domani, auspicando un esito positivo.
Murelli (Lega): “Bene incontro Salvini per evitare soppressione Frecciarossa”
“Bene l’incontro di oggi al Mit tra il ministro Salvini, l’AD di FS Stefano Antonio Donnarumma e l’AD di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, così come avevamo sollecitato in questi giorni. L’augurio è di avere già entro domani buone notizie in merito alle fermate del Frecciarossa, evitando che vengano soppresse dal 14 dicembre. C’è grande attenzione da parte del Ministero e ringraziamo il ministro Salvini per aver subito ascoltato le nostre istanze”.
Così la senatrice piacentina della Lega Elena Murelli.