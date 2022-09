Natura, cibo e arte insieme nel progetto europeo targato Cattolica “From Seed to Spoon”

Si terrà mercoledì prossimo 28 settembre, alle ore 11, presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la giornata di studi sul legame tra arte, natura e cibo, organizzata dalla facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università Cattolica nell’ambito del progetto Erasmus PLUS “From Seed to Spoon”.

Sviluppato per gli studenti delle scuole superiori, “From seed to spoon” è dedicato alla sensibilizzazione sul tema dell’agricoltura sostenibile nelle città e nelle aree naturali periurbane in diversi Paesi europei, con il fine di incoraggiare gli adolescenti a essere consapevoli della complessità del sistema alimentare, ad interfacciarsi con la natura, rispettandola e adattandosi ai suoi cicli, smettendo di trattarla come un elemento decorativo e, infine ma non meno importante, di contribuire a migliorare l’alimentazione e sviluppando sane abitudini.

«Le città crescono a ritmo vertiginoso e, con loro, la richiesta di cibo. Una delle grandi sfide che ci troviamo ad affrontare è poter garantire a tutti cibo sano, sicuro, buono e prodotto da un ecosistema in salute. Siamo quindi di fronte a un bivio: da una parte l’inquinamento, l’esaurimento delle risorse, la degradazione del paesaggio, dall’altra la salute e il benessere. Il progetto Erasmus Plus From Seed to Spoon” (“Dal seme al cucchiaio”) – spiega la coordinatrice, professoressa Ilaria Negri – nasce proprio dall’esigenza di mostrare questo bivio a tutti, e soprattutto ai nostri ragazzi, gli adulti di domani».

«A loro dedichiamo questo progetto, affinché possano conoscere la natura che li circonda, e a prendersene cura per imboccare la direzione giusta. Perché solo se riusciamo ad essere in armonia con le leggi naturali, il “seme” potrà ancora riempire il “cucchiaio” che ci ha sempre nutrito».