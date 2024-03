Per sottrarsi al controllo fugge a piedi tra le auto in transito creando il caos, inseguito e bloccato: trovato con la droga

Per sottrarsi al controllo della polizia fugge, correndo in mezzo alla strada e creando disagio al traffico, mettendo in pericolo anche sé stesso. I fatti sono accaduti questo pomeriggio.

La polizia locale ha notato in via Gambara un gruppo di uomini in atteggiamenti sospetti e ha deciso di sottoporli a controllo. Intuizione corretta.

In effetti uno di questi, invece di mostrare i documenti, è fuggito a gambe levate. Gli agenti hanno iniziato a inseguirlo, alcuni a piedi e altri in auto. Nel fuggire, l’uomo non ha esitato a gettarsi in mezzo alla strada, tra le auto in transito, creando il caos e rischiando la propria incolumità.

Alla fine gli operatori sono riusciti a bloccare il soggetto in piazzale Veleia. Il motivo della fuga è risultato ben presto chiaro: addosso aveva circa 30 grammi di droga. La sua posizione è al vaglio.