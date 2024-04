Elezioni comunali, Giampaolo Maloberti si candida a Rivergaro

Dopo 5 anni di attesa, Giampaolo Maloberti ha deciso di tornare nella corsa per il ruolo di Sindaco del Comune di Rivergaro.

Nonostante la sconfitta subita 5 anni fa, Maloberti ha deciso di ricandidarsi, portando con sé l’esperienza, la determinazione e la passione per la sua comunità.Durante il suo mandato precedente, Maloberti ha guidato un’attività politica di minoranza nel Comune di Rivergaro, focalizzandosi sulle questioni che ritiene fondamentali per il benessere e lo sviluppo della città.

«Non ho mai perso di vista i valori e gli ideali che mi hanno spinto a dedicarmi all’attività politica per il nostro paese. Rivergaro è la mia casa, la mia comunità. Non posso restare indifferente di fronte alle sfide che dobbiamo fronteggiare.», ha dichiarato Maloberti. «Il mio impegno e la mia passione per Rivergaro non si sono mai affievoliti.

“Sono determinato a continuare a lottare per le questioni che ritengo cruciali per il futuro della nostra paese, gioiello della Val Trebbia»Nella sua ricandidatura, Maloberti si propone di affrontare le problematiche che continuano a condizionare il quotidiano dei cittadini di Rivergaro, con particolare attenzione a questioni quali la valorizzazione del territorio, il potenziamento dei servizi pubblici e la tutela dell’ambiente. La decisione di Giampaolo Maloberti di ricandidarsi rappresenta dunque un atto di fiducia nella capacità di Rivergaro di realizzare un futuro migliore per tutti i suoi abitanti, e un impegno concreto verso la costruzione di una comunità più forte, solidale e prospera”.