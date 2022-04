Klimt, la grande mostra apre ufficialmente i battenti al pubblico: “Piacenza capitale di arte e cultura”

Inaugurata ufficialmente la mostra dedicata a Gustav Klimt. Dopo il vernissage di ieri sera, questa mattina la rassegna ha aperto ufficialmente i battenti. E i visitatori non sono mancati, già nelle prime ore.

Dal 12 aprile 2022, gli spazi della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi e dell’XNL – Piacenza Contemporanea ospitano “Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo”, una grande mostra dedicata al maestro della secessione viennese e al suo mondo, con oltre 160 opere, tra dipinti, sculture, grafica, manufatti d’arte decorativa provenienti dal Belvedere e dalla Klimt Foundation di Vienna e da molte altre prestigiose collezioni pubbliche e private.

Un’occasione unica per i visitatori che, a Piacenza, avranno anche modo di ammirare molti prestiti provenienti dal Belvedere prima del loro rientro in Patria: infatti, la mostra rappresenta l’ultimo evento pubblico in Italia che ospiterà molti capolavori “patrimonio nazionale” dell’artista austriaco prima che facciano rientro presso le collezioni di appartenenza per rimanervi per lungo tempo almeno fino al 2028.