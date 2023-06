Esplorare la connessione tra uomo e natura, a Grazzano l’11 giugno

Una giornata, 11 giugno ’23, per esplorare la connessione tra uomo e natura, nel bellissimo Parco del Castello di Grazzano Visconti.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Bloom Society in partnership con FAI, Legambiente, Grandi Giardini Italiani e Grazzano Visconti celebra il rapporto simbiotico tra uomo e natura, con una giornata di attività finalizzate a ritrovare l’unità originaria e avvicinarci alla possibilità di creare un futuro più sostenibile. Durante la giornata, una caleidoscopica proposta di pratiche e laboratori dedicati al benessere olistico e all’ambiente. Tra le attività: yoga, qi gong, meditazione, forest bathing, bagni di gong, cerimonie, laboratori botanici, oli essenziali, tarocchi e astrologia evolutiva oltre alla vendita di prodotti a km0 e attività per i bambini. Tra i partecipanti, Piero Vivarelli per lo yoga, i monaci tibetani del centro Ghe Pel Ling e la proiezione del documentario su Amma di Anna Angnelli.

Connessione tra uomo e natura, a Grazzano l’11 giugno

Cornice ideale di questa giornata è Grazzano Visconti, con il suo borgo dal fascino medioevale e lo splendido parco. Le attività della giornata si svolgeranno presso il parco, ricco di un’incredibile varietà botanica, oltre ad ospitare gli incantevoli giardini all’italiana e all’inglese. Le attività commerciali animeranno il piccolo borgo che diventerà teatro di un evento diffuso. I ristoranti, caffè, botteghe di prodotti tipici e curiosità, oltre alle grotte di sale accoglieranno i partecipanti a Bloom Grazzano e i loro accompagnatori per il pranzo, un break o semplicemente per lo shopping. Durante la giornata saranno inoltre organizzate visite guidate al castello.

Bloom Society celebra l’interrelazione tra individuo e ambiente, un rapporto che è stato spezzato dal ruolo dominante dell’uomo sul pianeta, ora messo in crisi dall’emergenza climatica, oltre che da fattori sociali, pandemici e tecnologici. Riconquistare l’unità originaria, per identificarci come parte di un sistema di scambio reciproco, inevitabilmente ci porta a migliorare il rapporto con noi stessi, con gli altri e con il pianeta, per ritrovare un senso di integrità nelle nostre vite.