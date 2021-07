Una notte al museo delle torture di Grazzano Visconti, a caccia di misteri con i ricercatori di HMR

Una notte tra le stanze del Museo Internazionale delle Torture di Grazzano Visconti, alla ricerca di presenze anomale in compagnia dei ricercatori di HMR, associazione impegnata nello studio di quei fenomeni dalla natura inspiegabile. Un evento unico e imperdibile quello proposto dai gestori del museo insieme all’associazione Il Borgo Incantato. La serata è in programma il prossimo 24 luglio. I membri di History and Mistery Research accompagneranno i presenti in un viaggio all’insegna del mistero. Alcuni anni fa il Museo Internazionale delle Torture era stato oggetto di un sopralluogo dal quale erano emerse tracce anomale molto significative. I membri del team mostreranno ai partecipanti come si svolge un’indagine focalizzata su quei fenomeni detti “fortiani”, metteranno a disposizione i propri strumenti e lasceranno che siano proprio i visitatori a effettuare rilievi e misurazioni.

Nella speranza di rintracciare nuovamente anomalie ed elementi curiosi. HMR inoltre è specializzata nella produzione di documentari attraverso i quali valorizzare le location oggetto di indagine: a tal proposito il responsabile del reparto video dell’associazione, Daniele Grilli, illustrerà come si effettuano riprese tecniche attraverso filtri ultravioletti e infrarossi, anche nell’ottica di una produzione artistica finalizzata alla divulgazione. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore. Prenotazione gradita. Possibilità di cena al Ristorante Del Biscione.

Per info 3349165896