I social provocano danni alla salute mentale dei giovani? Giovanna Mascheroni della Cattolica: “Rischiosi per chi ha fragilità” – AUDIO

I social provocano danni alla salute mentale dei giovani? Giovanna Mascheroni dell’Università Cattolica: “Rischiosi per chi ha fragilità”. Continua a far discutere in tutto il mondo la decisione di New York di fare causa a TikTok, Facebook e YouTube per “danni alla salute mentale di bambini e ragazzi“. L’accusa sarebbe di aver costruito e commercializzato consapevolmente le loro piattaforme creando dipendenza nei giovani.

Dopo la pandemia – commenta la Professoressa Dipartimento di Scienze della comunicazione dell’Università Cattolica Giovanna Mascheroni – i livelli di salute mentale dei giovani sono peggiorati notevolmente. Noi sull’uso dei social abbiamo fatto una ricerca sulle competenze digitali tra i 12 e 17 anni, intervistando ragazzi e ragazze con alcune difficoltà di salute mentali, anche legate a problematiche online. Diciamo che nel loro caso, quindi partendo già da una situazione di fragilità psicologica, i social media sono molto rischiosi.

In che modo?

Da una parte è vero che possono portare supporto nel confronto tra ragazzi con problemi simili, però c’è dell’altro. Infatti i giovani nelle interviste ci raccontavano della fatica a sottrarsi alle logiche degli algoritmi. Cioè se uno fa una ricerca ovviamente gli algoritmi continuano a proporre argomenti di quel tipo e quindi soprattutto nel momento in cui si sta cercando di far fronte alle proprie difficoltà il fatto di vedere sempre proposti questi contenuti crea un problema.