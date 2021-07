Il caldo si può combattere anche a tavola, la dietista Maj: “Bere tanto e fare più pasti con piatti poco elaborati” – AUDIO

Il gran caldo si può combattere a tavola. A dirlo è la dietista Monica Maj intervenuta in diretta a Radio Sound.

“La prima cosa è non dimenticarsi di bere tanto, cosa che fanno purtroppo spesso gli anziani. Cerchiamo di abituarci ad arrivare al litro mezzo al giorno, meglio ancora sarebbe puntare ai 2 litri di acqua. Inoltre si possono bere delle tisane senza usare dolcificanti. Attenzione poi anche all’alimentazione. In particolare il consiglio è di aumentare il numero di pasti giornaliero. Questo per fare in modo di non appesantirsi troppo, quindi fare una buona colazione, poi gli spunti prima di pranzo e cena dove bisognerebbe assumere piatti poco elaborati.

Inoltre cerchiamo di aumentare la frutta e la verdura nei pasti – sottolinea la dietista. Ricordiamoci che la natura ci fornisce quello di cui abbiamo bisogno, ad esempio in estate abbiamo bisogno di più acqua e abbiamo a disposizione il melone e l’anguria“.

Il caldo si può combattere anche a tavola, AUDIO intervista alla dietista Monica Maj