Il Club “Vecchio Cuore Biancorosso” organizza un pullman per Mantova-Piacenza, prevista per domenica alle 17,30. Il costo è pari a 10 euro per i tesserati al club, 15 per i non tesserati, con ritrovo fissato alle 14.30 presso il bar Lupin in via Martiri della Resistenza 9 (partenza ore 14.45).

Per prenotarsi si può scrivere un messaggio alle pagine social facebook o instagram o passare di persona al bar Lupin. E’ necessario il green pass e i posti a bordo sono limitati in rispetto alle normative vigenti. Il club ricorda inoltre che è sempre possibile tesserarsi.