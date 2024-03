Il console della Romania incontra il prefetto di Piacenza: “Implementare ulteriormente la collaborazione”

Il Prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta nella mattinata odierna ha ricevuto in Prefettura, in visita di cortesia, Laura Nicoleta Nasta che da poco ha assunto le funzioni di Console Generale della Romania per la circoscrizione consolare che comprende le Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana e Repubblica di San Marino.

L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, è stata occasione di conoscenza nonché per sottolineare l’importanza di implementare ulteriormente la collaborazione istituzionale nei settori economico, turistico e culturale.

In particolare sono stati anche toccati argomenti che riguardano la numerosa comunità rumena presente nel territorio: al 1° Gennaio 2023 i cittadini Rumeni residenti in provincia di Piacenza in totale sono 7.100; la più numerosa risiede a Piacenza con 2.459 cittadini.

Nel suo complesso la comunità Rumena, ben integrata nel tessuto sociale, rappresenta il 16,8% degli stranieri residenti sul territorio ponendosi al primo posto per numero di cittadini.