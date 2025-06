“Il Piccolo Salumante”, a Recco si conclude il progetto didattico del consorzio DOP Piacentini

Il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha concluso l’edizione 2025 del progetto didattico “Il Piccolo Salumante” a Recco. Nove le classi che hanno partecipato, nella sala Polivalente della Pro Loco della cittadina ligure, all’incontro dove protagonisti sono stati i giovani studenti e i Salumi DOP piacentini. Nove le classi che hanno partecipato, nella sala Polivalente della Pro Loco della cittadina ligure, all’incontro dove protagonisti sono stati i giovani studenti e i Salumi DOP piacentini.

Il valore del logo

I settantaquattro giovani studenti della scuola primaria di Recco appartenenti alle classi 3^, 4^ e 5^ hanno interagito con il Direttore del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Roberto Belli, il quale dopo i dovuti ringraziamenti al Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP e i saluti all’Assessore alla Pubblica Istruzione Davide Manerba e al Vicesindaco Edvige Fanin, presenti all’incontro, ha illustrato quali significati e quali valori hanno i loghi che contraddistinguono i prodotti tutelati.

Naturalmente sono stati presentati i tre salumi DOP della salumeria piacentina, Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina. Da ultimo Belli ha fatto riflettere i giovani interlocutori su come si devono utilizzare i cinque sensi quando si degusta un prodotto di alta qualità.

Una lunga storia dimostrata

Da ultimo il Direttore ha spiegato che tra i tanti requisiti necessari per far sì che l’Unione Europea assegni la certificazione DOP o IGP è necessario che il prodotto in analisi abbia una lunga storia dimostrata e a tal proposito ha invitato la Maestra Silvana Sgorbati a documentare la lunga storia dei salumi DOP Piacentini. Si è passato dai graffiti rupestri delle grotte di Altamira, al ciondolo romano raffigurante un suinetto conservato nei musei civici di Palazzo Farnese a Piacenza e ai mosaici custoditi nella basilica di S. Savino, sempre a Piacenza, dove viene raffigurato il ciclo dei mesi collegati ai lavori dell’agricoltura e al 12° mese viene rappresentata la macellazione del maiale.

Per finire la parte storica la Maestra Silvana ha raccontato l’incredibile storia di Elisabetta Farnese diventata regina di Spagna per merito del Cardinale Giulio Alberoni e come i salumi piacentini siano entrati alla corte di Spagna. Al termine, a tutti i presenti, proprio per la contemporanea manifestazione della “Festa della Focaccia di Recco col Formaggio IGP”, è stato proposto un appetitoso connubio tra la focaccia di Recco e la Coppa Piacentina DOP preparato da Lorella Ferrari funzionaria del Consorzio.

Il Piccolo Salumante

A tutte le classi presenti è stato consegnato il gioco “Il Piccolo Salumante”, vero strumento didattico realizzato dal Consorzio piacentino, con il quale gli insegnati potranno, in modo giocoso, riprendere i concetti espressi nell’incontro e verificare l’apprendimento dei loro allievi.

Il Presidente del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Antonio Grossetti ha rimarcato il valore di questo progetto didattico, seguito nel corso di questo anno scolastico da 18 classi, che vuole in primo luogo informare le giovani generazioni sull’importante lavoro svolto dall’Unione Europea e dallo Stato italiano nel valorizzare i prodotti di alta qualità e farli riconoscere dal consumatore attraverso appropriati loghi.

Di conseguenza far apprendere il valore alimentare dei salumi DOP piacentini con le loro peculiarità distintive e la loro storia che identifica il territorio piacentino. Il Presidente ha confermato l’impegno del Consorzio nel proseguire questa attività didattica con le scuole anche per il prossimo anno.