A scuola si impara la cultura dei salumi DOP piacentini grazie al progetto “Il Piccolo Salumante”

Ha preso avvio il progetto didattico “Il Piccolo Salumante” promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e approvato dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste a cui sono state invitate a partecipare tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Piacenza.

Prima scuola la primaria di Besenzone

La prima scuola che ha aderito è stata la scuola primaria di Besenzone con le classi1° A – 2°A – 3°A – 4°A – 5°A. a completamento di un percorso avviato durante il corrente anno scolastico dalle loro Maestre, Elena Peroni, Cironi Silvia, Daniela Molinaroli, Annalisa Alfieri, riguardante i prodotti alimentari del loro territorio.

La cultura dei salumi DOP piacentini

Nei giorni scorsi si è tenuta la lezione riguardante i salumi DOP piacentini in cui la Maestra Silvana Sgorbati ha spiegato ai giovani studenti quale interessante e lunga storia abbiano avuto i salumi sul territorio piacentino.

La narrazione è iniziata dai graffiti, raffiguranti suini selvatici, delle grotte di Altamira, per passare ad Annibale che festeggiò con le carni salate di suino la vittoria avuta sul fiume Trebbia a danno dell’esercito romano, per arrivare al Cardinale Giulio Alberoni e ad Elisabetta Farnese che portarono alla corte di Spagna, e nelle più importanti corti europee di quel tempo, i salumi piacentini.

Il valore del logo DOP

A seguire il Direttore del Consorzio Roberto Belli ha illustrato il valore che ha il logo della DOP posto sui prodotti alimentari. Nello specifico, quali rigide regole devono seguire i salumifici piacentini per potersi fregiare di questo importantissimo riconoscimento voluto della comunità Europea a tutela dei consumatori, ribadendo che Piacenza è l’unica provincia in tutta Europa a poter vantare ben tre salumi DOP.

La degustazione guidata

Il momento sicuramente più gradito ai giovani studenti è stata la degustazione guidata tenuta dalla Dott.ssa Alessandra Scansani, tecnologa alimentare, che ha saputo spiegare concetti particolarmente impegnativi con esempi accattivanti per arrivare poi alla vera degustazione della coppa piacentina facendo ben capire la differenza che esiste tra il saper degustare un prodotto usando tutti e cinque i sensi e trangugiare velocemente.

Naturalmente per gli scolari che, per diverse ragioni, non hanno potuto degustare la Coppa piacentina, è stato loro proposto una degustazione con il Grana Padano DOP per il quale gran parte delle informazioni fornite precedentemente restavano valide.

Il gioco didattico “Il Piccolo Salumante”

A tutti gli studenti sono state infine lasciate due dispense pensate appositamente per la scuola primaria e alcune confezioni del gioco didattico “Il Piccolo Salumante” attraverso il quale, formando squadre, potranno sfidarsi per verificare chi risulterà più preparato sulla materia.

Al termine dell’incontro, le Maestre hanno dichiarato: “L’esperienza è stata molto interessante, I bambini hanno gradito molto il gioco, (oggi subito l’hanno provato), ma soprattutto gli assaggi! Ringraziamo il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini per la bella e costruttiva esperienza e speriamo in un nuovo incontro”.