“I Giovedì della Bioetica 2025”, al via il 13 marzo Macellari: “ Un programma molto ricco con temi scottanti come la gravidanza per altri” – AUDIO 

“I Giovedì della Bioetica 2025”, conferenze di otto grandi studiosi dal 13 marzo al 13 novembre. Macellari: “ Un programma molto ricco con temi scottanti come la gravidanza per altri”.

Otto conferenze di otto grandi studiosi italiani di profilo nazionale ed internazionale – da giovedì 13 marzo a giovedì 13 novembre – sui grandi temi della bioetica e delle sfide etiche: dalla trasmissione della vita, alle cellule staminali, agli organoidi cerebrali; dall’etica per il medico giusto, all’intelligenza artificiale; dalla fioritura dei neuroni alla lotta contro il cancro; dai robot bio-ispirati, al sonno e ai ritmi circadiani, alla “Rivoluzione Crono”. L’iniziativa è promossa, dall’Istituto Italiano di Bioetica – Sezione Emilia-Romagna e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che sostiene il progetto da alcuni anni.

Si parte il prossimo giovedì 13 marzo, alle 17,30, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13, con il professor Carlo Bulletti della Yale University – Connecticut (Usa) che svilupperà il tema “Trasmissione della vita ieri, oggi e domani: dalla gravidanza per altri alle nuove tecnologie”.

I “Giovedì della Bioetica” – spiega il presidente Giorgio Macellari – sono l’esito di un progetto culturale destinato a un pubblico eterogeneo di studenti, studiosi e intellettuali, ma anche di semplici cittadini, di curiosi, coraggiosi e trasgressivi, per sensibilizzare la gente sull’importanza del sapere scientifico e della riflessione filosofica. Gli autori e i temi delle conferenze – ha aggiunto – hanno come sfondo comune l’interrogazione sulle implicazioni etiche delle innovazioni scientifiche e biotecnologiche, all’insegna del motto “Tutto è consentito all’uso della Scienza per l’Uomo. Nulla è consentito all’uso dell’Uomo per la Scienza“. Lo spirito della Sezione Emilia-Romagna Piacenza dell’Istituto Italiano di Bioetica – ha proseguito Macellari – è squisitamente multidisciplinaree concepisce l’integrazione fra saperi diversi come strumento di innovazione, progresso, libertà e democrazia. La Sezione considera la diversitàuna ricchezza e la difende come cammino verso la tolleranza e la convivenza pacifica. La Sezione promuove il Sapere, con un particolare riferimento a quello scientifico, ma ampiamente integrato con quello umanistico, in quanto opportunità per la crescita individuale e sociale, fisica e psicologica, intellettuale e spirituale.

Il curatore scientifico dei Giovedì, Giorgio Macellari, presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica Sezione Emilia Romagna, ha portato i saluti del suo vicepresidente Gaetano Rizzuto e del vice presidente vicario della Fondazione Piacenza e Vigevano Mario Magnelli che conferma, anche a nome del presidente Roberto Reggi “l’impegno della Fondazione Piacenza e Vigevano a sostenere l’iniziativa di grande valore scientifico perché sollecita un dibattito culturale intorno a temi di rilevanza scientifica, filosofica e morale e offre molti spunti di riflessione ed ha importanti ricadute pratiche nella nostra vita quotidiana”. Insieme a Fabio Fornari, membro del consiglio dell’Istituto Bioetica e componente del CdA della Fondazione, Macellari illustra l’edizione 2025 dei Giovedì della Bioetica e il valore di questo progetto culturale che tanto successo sta riscuotendo a Piacenza dal 2018.

Il calendario degli appuntamenti

13 MARZO 2025, ORE 17.30

Conferenza di CARLO BULLETTI, docente presso il Dipartimento di Ostetricia, Ginecologia e Scienze della Riproduzione della Yale University – Connecticut (Usa) sul tema “Trasmissione della vita ieri, oggi e domani: dalla gravidanza per altri alle nuove tecnologie”.

27 MARZO 2025, ORE 17.30

Conferenza di MAURA GALIMBERTI dell’Università di Milano, Dipartimento di Bioscienze. Opera nel Laboratorio di Biologia delle cellule staminali e di Farmacologia delle malattie neurodegenerative diretto da Elena Cattaneo. Parlerà sul tema “Dalle cellule staminali agli organoidi cerebrali. Il cammino della scienza e dell’etica”.

8 MAGGIO 2025, ORE 17.30

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIORGIO MACELLARI

“ETICA PER IL MEDICO GIUSTO”: con AUGUSTO PAGANI, Presidente Ordine Medici di Piacenza e FABIO FORNARI, Gastroenterologo,

15 MAGGIO 2025, ORE 17.30

Conferenza di AMEDEO SANTOSUOSSO, della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, esperto di Diritto, scienza, nuove tecnologie. Parlerà sul tema “Formule magiche ed esorcismi nelle decisioni con l’intelligenza artificiale”.

9 OTTOBRE 2025, ORE 17.30

Conferenza di MICHELA MATTEOLI dell’Humanitas University, direttore di Neuro Centre Humanitas di Rozzano (MI) e direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR (Pisa). Parlerà sul tema: “La fioritura dei neuroni. come il cervello si adatta al mondo”.

16 OTTOBRE 2025, ORE 17.30

Conferenza di SABRINA ARENA dell’Università di Torino. È Group leader all’IRCCS Istituto Candiolo Centro Oncologico d’Eccellenza. Parlerà sul tema: “La generazione di organoidi come avatar dei pazienti per la lotta contro il cancro”.

6 NOVEMBRE 2025, ORE 17.30

Conferenza di BARBARA MAZZOLAI, direttrice del Laboratorio di robotica bioispirata soft dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova e docente del corso Robot Soffici al Politecnico di Milano. Parlerà sul tema: “Robot bio-ispirati e sostenibilità ambientale: la tecnologia al servizio della natura?”

13 NOVEMBRE 2025, ORE 17.30

Conferenza di VALTER TUCCI direttore del laboratorio di Genetica ed Epigenetica neurocomportamentale del dipartimento di Neuroscienze e Neurotecnologie dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova. Parlerà sul tema: “Sonno e ritmi circadiani: la rivoluzione crono!”.