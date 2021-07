U.S. Fiorenzuola 1922 comunica le date delle prime amichevoli stagionali programmate.

Sabato 31 luglio 2021 – ore 17.00 – A.C. Reggiana 1919 vs U.S. Fiorenzuola 1922 – Centro Sportivo Galeotti, Via G. Pastore, 70 – Carpineti (RE)

Sabato 7 agosto 2021 – ore 17.00 – U.S. Pergolettese 1932 vs U.S. Fiorenzuola 1922 – Campo Comunale Ripalta Cremasca (CR), Via XXIV Maggio, 23.