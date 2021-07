Fiorenzuola Bees, doppio colpo: Galli rinnova, Jovanovic firma

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica che Milo Galli farà parte del roster della Serie B Old Wild West anche per la stagione 2021/2022.

Si tratta della 6° stagione consecutiva in maglia gialloblu per Galli, guardia classe 1995 di Fidenza (PR), che nella seconda parte dell’ultima stagione è stato il capitano di Fiorenzuola Bees.

Nella stagione 2020/2021 Milo Galli ha realizzato 11,7 punti di media in stagione, completando le sue prestazioni con 5,2 rimbalzi e 4,1 assist a partita.

Un altro giocatore di qualità che si aggiunge al roster con cui, dopo Ferragosto, coach Gianluigi Galetti ed il suo staff inizieranno il secondo anno di Serie B Old Wild West a Fiorenzuola d’Arda.

Petar Jovanovic è un nuovo giocatore di Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter annunciare di aver raggiunto l’intesa per le prestazioni sportive di Petar Jovanovic in vista della stagione 2021/2022 di Serie B Old Wild West.

Jovanovic, classe 2000, è un’ala interessante e con ampio potenziale; alto 200 cm, è cresciuto nel settore giovanile della Vanoli Cremona.

Queste le sue prime parole in maglia Fiorenzuola Bees